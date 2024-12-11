Заборона на смерть: блогер розповів про дивні закони найпівнічнішого міста у світі

Місцеві жителі розповіли мандрівникові Саймону Вілсону, що на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.

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Британський ютубер Саймон Вілсон вирушив у подорож на норвезький острів Шпіцберген, щоб показати дивні та шокуючі закони, які діють у найпівнічнішому місті світу — Лонгйірі. Про свою поїздку він розповів в одному зі своїх останніх відео на YouTube.

Однією з головних особливостей міста виявився закон, що забороняє людям залишатися на острові після досягнення певного віку. Місцева влада вимагає, щоб жителі залишали місто, якщо вони вже не в змозі піклуватися про себе.

За словами одного з жителів, Маркуса, на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.

"Якщо хтось занадто літній або не може про себе подбати, йому не дозволяється залишатися на острові", — розповів він Вілсону.

Вчені пояснюють цей захід особливостями клімату. Крістіан Мейєр з Норвезького університету науки й технології розповів, що в умовах вічної мерзлоти поховані рештки не розкладаються і можуть зберігати хвороби, від яких померла людина, становлячи загрозу для жителів.

За словами одного з жителів, Маркуса, на острові немає будинків для людей похилого віку Фото: YouTube

Але цей закон не єдиний, який дивує приїжджих. Ще одним обов'язковим правилом для жителів Лонгйіра є носіння вогнепальної зброї. Відповідно до закону, кожен, хто виходить за межі населеного пункту, має бути озброєний, щоб захиститися від білих ведмедів.

Білі ведмеді в цьому регіоні зустрічаються частіше, ніж люди, що додає не тільки небезпеки, а й загадковості цьому унікальному місцю.

"Це місце не схоже ні на що, що я бачив раніше. Тут білі ведмеді буквально всюди, і це справді лякає", — зазначив колега Вілсона, ютубер Бен Морріс, який теж відвідав Лонгйір.

Раніше Фокус повідомляв, що зниклий турист понад місяць виживав у сніговій глушині. Сем Бенастік вижив в екстремальних умовах, попри холод і відсутність зв'язку із зовнішнім світом. Перший час після зникнення він залишався в машині, сподіваючись на порятунок, але коли стало зрозуміло, що допомога не приходить, вирішив влаштувати табір біля гірського струмка.

Також стало відомо, що турист через галюцинації взяв у заручники свою супутницю. Попереднє розслідування показало, що молода людина страждає на психічний розлад. На місце події оперативно прибули співробітники поліції.