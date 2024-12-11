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Заборона на смерть: блогер розповів про дивні закони найпівнічнішого міста у світі

Шпіцберген, північний острів, дивні закони, заборона на смерть, немає будинків для людей похилого віку, Лонгйір, жителі носять зброю
Фото: Booking.com | Найпівнічніше місто у світі Лонгйір

Місцеві жителі розповіли мандрівникові Саймону Вілсону, що на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.

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Британський ютубер Саймон Вілсон вирушив у подорож на норвезький острів Шпіцберген, щоб показати дивні та шокуючі закони, які діють у найпівнічнішому місті світу — Лонгйірі. Про свою поїздку він розповів в одному зі своїх останніх відео на YouTube.

Однією з головних особливостей міста виявився закон, що забороняє людям залишатися на острові після досягнення певного віку. Місцева влада вимагає, щоб жителі залишали місто, якщо вони вже не в змозі піклуватися про себе.

За словами одного з жителів, Маркуса, на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.

"Якщо хтось занадто літній або не може про себе подбати, йому не дозволяється залишатися на острові", — розповів він Вілсону.

Вчені пояснюють цей захід особливостями клімату. Крістіан Мейєр з Норвезького університету науки й технології розповів, що в умовах вічної мерзлоти поховані рештки не розкладаються і можуть зберігати хвороби, від яких померла людина, становлячи загрозу для жителів.

Шпіцберген, північний острів, дивні закони, заборона на смерть, немає будинків для людей похилого віку, Лонгйір, жителі носять зброю Fullscreen
За словами одного з жителів, Маркуса, на острові немає будинків для людей похилого віку
Фото: YouTube

Але цей закон не єдиний, який дивує приїжджих. Ще одним обов'язковим правилом для жителів Лонгйіра є носіння вогнепальної зброї. Відповідно до закону, кожен, хто виходить за межі населеного пункту, має бути озброєний, щоб захиститися від білих ведмедів.

Білі ведмеді в цьому регіоні зустрічаються частіше, ніж люди, що додає не тільки небезпеки, а й загадковості цьому унікальному місцю.

"Це місце не схоже ні на що, що я бачив раніше. Тут білі ведмеді буквально всюди, і це справді лякає", — зазначив колега Вілсона, ютубер Бен Морріс, який теж відвідав Лонгйір.

Раніше Фокус повідомляв, що зниклий турист понад місяць виживав у сніговій глушині. Сем Бенастік вижив в екстремальних умовах, попри холод і відсутність зв'язку із зовнішнім світом. Перший час після зникнення він залишався в машині, сподіваючись на порятунок, але коли стало зрозуміло, що допомога не приходить, вирішив влаштувати табір біля гірського струмка.

Також стало відомо, що турист через галюцинації взяв у заручники свою супутницю. Попереднє розслідування показало, що молода людина страждає на психічний розлад. На місце події оперативно прибули співробітники поліції.