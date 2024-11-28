Побудував пристанок: зниклий турист понад місяць виживав у сніговій глушині (фото)

Сем Бенастік вижив в екстремальних умовах, попри холод і відсутність зв'язку із зовнішнім світом. Перший час після зникнення він залишався в машині, сподіваючись на порятунок, але коли стало зрозуміло, що допомога не приходить, вирішив влаштувати табір біля гірського струмка.

Туриста Сема Бенастіка, який зник понад місяць тому під час походу в парку Редферн-Кейлі на північному сході канадської провінції Британська Колумбія (Канада), було знайдено живим. Про це пише CNN.

Чоловік вижив в екстремальних умовах, попри холод і відсутність зв'язку із зовнішнім світом. Його виявили двоє робітників на службовій дорозі, коли він ледь міг пересуватися, спираючись на дві палиці. Для збереження тепла він використовував розрізаний спальний мішок, обгорнутий навколо ніг.

Сем вирушив у 10-денний похід 7 жовтня, але не повернувся додому в призначений термін. Через кілька днів його автомобіль знайшли біля входу в парк, а Королівська канадська кінна поліція (RCMP) оголосила його зниклим безвісти. Перший час після зникнення Бенастік залишався в машині, сподіваючись на порятунок. Коли стало зрозуміло, що допомога не приходить, він вирішив рухатися далі й влаштував табір біля гірського струмка, де прожив близько двох тижнів. Потім він перетнув долину і побудував укриття у висохлому річищі річки, звідки зміг дістатися до дороги, де його і знайшли.

Коли Бенастик був знайдений, він перебував у важкому стані Фото: Royal Canadian Mounted Police

Двоє чоловіків, які виявили туриста, негайно доставили його в лікарню. Там Бенастіку надали медичну допомогу і підтвердили його особу. За словами капрала Мадонни Сондерсон з RCMP, порятунок туриста став справжнім дивом.

"Ми були готові до найгіршого, але він зміг витримати ці суворі випробування. Це неймовірно", — зазначила Сондерсон.

Сім'я Сема понад 20 днів перебувала в Пінк-Маунтін, підтримуючи пошукові зусилля. Під час свого перебування вони зупинилися в готелі Buffalo Inn, генеральний менеджер якого, Майк Рід, безплатно надав їм харчування та підтримку.

"У мене троє дітей і п'ятеро онуків. Я розумію, що означає боятися за своїх близьких", — поділився він. За його словами, сім'я перебувала на межі відчаю, але не втрачала надії.

Сім'я Сема понад 20 днів перебувала в Пінк-Маунтін, підтримуючи пошукові зусилля Фото: Kamloops Search and Rescue

Коли Бенастік був знайдений, він перебував у важкому стані. Його дядько Ел Бенастік розповів, що Сем страждав від обморожень, був сильно виснажений і переніс легке отруєння димом. Проте, його стійкість і навички виживання зіграли вирішальну роль у тому, що він зміг протриматися так довго на самоті.

"Уявіть, що ви місяць проводите на морозі, без достатнього тепла та їжі. Це справжнє випробування на витривалість", — зазначив дядько.

Раніше Фокус повідомляв, що турист прокинувся від зловісного "сміху" поруч із наметом. Мандрівник Люк Ніколс часто наважується на поодинокі поїздки на природу, де він рибалить, полює і виживає в дикій природі. Одного разу вночі його розбудили моторошні звуки, що нагадують сміх.

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