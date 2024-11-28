Построил убежище: пропавший турист более месяца выживал в снежной глуши (фото)

Сэм Бенастик выжил в экстремальных условиях, несмотря на холод и отсутствие связи с внешним миром. Первое время после пропажи он оставался в машине, надеясь на спасение, но когда стало ясно, что помощь не приходит, решил устроить лагерь у горного ручья.

Турист Сэм Бенастик, пропавший более месяца назад во время похода в парке Редферн-Кейли на северо-востоке канадской провинции Британская Колумбия (Канада), был найден живым. Об этом пишет CNN.

Мужчина выжил в экстремальных условиях, несмотря на холод и отсутствие связи с внешним миром. Его обнаружили двое рабочих на служебной дороге, когда он едва мог передвигаться, опираясь на две трости. Для сохранения тепла он использовал разрезанный спальный мешок, обернутый вокруг ног.

Сэм отправился в 10-дневный поход 7 октября, но не вернулся домой в назначенный срок. Спустя несколько дней его автомобиль был найден у входа в парк, а Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила его пропавшим без вести. Первое время после пропажи Бенастик оставался в машине, надеясь на спасение. Когда стало ясно, что помощь не приходит, он решил двигаться дальше и устроил лагерь у горного ручья, где прожил около двух недель. Затем он пересек долину и построил укрытие в высохшем русле реки, откуда смог добраться до дороги, где его и нашли.

Когда Бенастик был найден, он находился в тяжелом состоянии Фото: Royal Canadian Mounted Police

Двое мужчин, обнаруживших туриста, незамедлительно доставили его в больницу. Там Бенастику оказали медицинскую помощь и подтвердили его личность. По словам капрала Мадонны Сондерсон из RCMP, спасение туриста стало настоящим чудом.

"Мы были готовы к худшему, но он смог выдержать эти суровые испытания. Это невероятно", — отметила Сондерсон.

Семья Сэма более 20 дней находилась в Пинк-Маунтин, поддерживая поисковые усилия. Во время своего пребывания они остановились в гостинице Buffalo Inn, генеральный менеджер которой, Майк Рид, бесплатно предоставил им питание и поддержку.

"У меня трое детей и пятеро внуков. Я понимаю, что значит бояться за своих близких", — поделился он. По его словам, семья находилась на грани отчаяния, но не теряла надежды.

Семья Сэма более 20 дней находилась в Пинк-Маунтин, поддерживая поисковые усилия Фото: Kamloops Search and Rescue

Когда Бенастик был найден, он находился в тяжелом состоянии. Его дядя Эл Бенастик рассказал, что Сэм страдал от обморожений, был сильно истощен и перенес легкое отравление дымом. Тем не менее, его стойкость и навыки выживания сыграли решающую роль в том, что он смог продержаться так долго в одиночестве.

"Представьте, что вы месяц проводите на морозе, без достаточного тепла и еды. Это настоящее испытание на выносливость", — отметил дядя.

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