Шокуючий випадок: турист через галюцинації взяв у заручники свою супутницю (фото)

Попереднє розслідування показало, що молода людина страждає на психічний розлад. На місце події оперативно прибули співробітники поліції.

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У Стамбулі стався незвичайний і тривожний випадок, унаслідок якого іспанський турист взяв свою супутницю в заручники. Про це пише Turkiye Today.

Інцидент трапився в ресторані, розташованому в районі Фатіх. За даними місцевих ЗМІ, 21-річний громадянин Іспанії з ініціалами SBS утримував у заручниках свою 33-річну супутницю, відому як EGF. На місце події оперативно прибули співробітники поліції, які зуміли переконати чоловіка відпустити жертву.

Після звільнення жінки зловмисника було затримано.

Після звільнення жінки зловмисника було затримано Фото: Turkiye Today

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що в молодого чоловіка діагностовано психічний розлад, а причиною його агресивної поведінки стали галюцинації, спричинені відсутністю прийому призначених ліків.

Турецькі правоохоронці висунули іспанцеві звинувачення в позбавленні волі та погрозах. Наразі триває розслідування обставин події.

Раніше Фокус повідомляв, що зниклий турист понад місяць виживав у сніговій глушині. Сем Бенастік вижив в екстремальних умовах, попри холод і відсутність зв'язку із зовнішнім світом. Перший час після зникнення він залишався в машині, сподіваючись на порятунок, але коли стало зрозуміло, що допомога не приходить, вирішив влаштувати табір біля гірського струмка.

Також стало відомо, що люди бояться помітити в небі літак, який може стати сигналом катастрофи, що насувається. Він оснащений новітніми технологіями зв'язку, які дають змогу координувати дії армії та відстежувати загрози в режимі реального часу.