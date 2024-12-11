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Шокуючий випадок: турист через галюцинації взяв у заручники свою супутницю (фото)

Туристи, відпочинок, відпустка, турист узяв у заручники свою дівчину, галюцинації у туриста, турист узяв свою супутницю в заручники
Фото: St. Tropez House | Ілюстративне фото

Попереднє розслідування показало, що молода людина страждає на психічний розлад. На місце події оперативно прибули співробітники поліції.

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У Стамбулі стався незвичайний і тривожний випадок, унаслідок якого іспанський турист взяв свою супутницю в заручники. Про це пише Turkiye Today.

Інцидент трапився в ресторані, розташованому в районі Фатіх. За даними місцевих ЗМІ, 21-річний громадянин Іспанії з ініціалами SBS утримував у заручниках свою 33-річну супутницю, відому як EGF. На місце події оперативно прибули співробітники поліції, які зуміли переконати чоловіка відпустити жертву.

Після звільнення жінки зловмисника було затримано.

Туристи, відпочинок, відпустка, турист узяв у заручники свою дівчину, галюцинації у туриста, турист узяв свою супутницю в заручники Fullscreen
Після звільнення жінки зловмисника було затримано
Фото: Turkiye Today

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що в молодого чоловіка діагностовано психічний розлад, а причиною його агресивної поведінки стали галюцинації, спричинені відсутністю прийому призначених ліків.

Турецькі правоохоронці висунули іспанцеві звинувачення в позбавленні волі та погрозах. Наразі триває розслідування обставин події.

Раніше Фокус повідомляв, що зниклий турист понад місяць виживав у сніговій глушині. Сем Бенастік вижив в екстремальних умовах, попри холод і відсутність зв'язку із зовнішнім світом. Перший час після зникнення він залишався в машині, сподіваючись на порятунок, але коли стало зрозуміло, що допомога не приходить, вирішив влаштувати табір біля гірського струмка.

Також стало відомо, що люди бояться помітити в небі літак, який може стати сигналом катастрофи, що насувається. Він оснащений новітніми технологіями зв'язку, які дають змогу координувати дії армії та відстежувати загрози в режимі реального часу.