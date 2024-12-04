Люди бояться помітити в небі літак, який може стати сигналом катастрофи, що насувається

Літак "Судного дня" оснащений новітніми технологіями зв'язку, які дають змогу координувати дії армії та відстежувати загрози в режимі реального часу.

США мають у своєму розпорядженні чотири унікальні літаки, відомі як E-4B, які призначені для функціонування в разі ядерної кризи або глобальної катастрофи. Про це пише Lad Bible.

Ці модифіковані Boeing 747-200 являють собою повітряні командні центри, здатні забезпечити управління країною навіть в умовах ядерної війни.

Літаки E-4B розроблені для перевезення і захисту вищого керівництва країни, включно з президентом і ключовими військовими чиновниками. Вони оснащені новітніми технологіями зв'язку, які дають змогу координувати дії армії та відстежувати загрози в режимі реального часу. Системи на борту захищені від впливу теплового та ядерного випромінювання, а також від ракетних атак.

Завдяки можливості дозаправки в повітрі, E-4B може залишатися в польоті до семи днів, діючи як мобільний штаб у разі повного знищення наземної інфраструктури.

Модифіковані Boeing 747-200 являють собою повітряні командні центри Фото: SOPA Images

Ці повітряні гіганти базуються на авіабазі неподалік від Омахи, штат Небраска, де розташовується Стратегічне командування США. Постійна готовність — ключова особливість програми: один із літаків завжди перебуває в стані повної бойової готовності, з двигунами, що працюють та екіпажем на борту, готовим злетіти за лічені хвилини.

Експлуатація одного такого літака обходиться в $159 529 на годину, що робить E-4B найдорожчим повітряним судном ВПС США. Незважаючи на їхнє основне призначення як "літаків Судного дня", ці машини також використовуються для перевезення офіційних осіб на міжнародні зустрічі та заходи.

Експлуатація одного такого літака обходиться в $159 529 на годину Фото: SOPA Images

Багато людей бояться помітити в небі один з таких літаків, але це не завжди сигналізує про майбутню катастрофу. Однак у разі глобальної кризи E-4B стане ключовим елементом національної оборони, забезпечуючи управління і координацію навіть у найекстремальніших умовах. Незважаючи на їхнє основне призначення як "літаків Судного дня", ці машини також використовуються для перевезення офіційних осіб на міжнародні зустрічі та заходи.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир літака жахнувся, побачивши "інопланетянина" під час польоту. Пізніше користувачі соціальних мереж знайшли пояснення цьому дивному явищу.

Також стало відомо, що частина ілюмінатора літака відвалилася під час жорсткої посадки. Чоловік поділився знімком білої віконної рами, яка лежить на підлозі. Він також розповів, що передав зламану деталь бортпровідникам під час виходу з літака.