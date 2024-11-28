Пасажир літака жахнувся, побачивши "інопланетянина" під час польоту (фото)

На знімку пасажир зафіксував щось, що нагадує інопланетянина, який сидить у кріслі літака. Пізніше користувачі соціальних мереж знайшли пояснення цьому дивному явищу.

Під час польоту один із пасажирів зробив знімок, який миттєво привернув увагу користувачів інтернету, викликавши шквал обговорень. Зображення, опубліковане користувачем під ніком Blue на платформі X (раніше Twitter), зібрало понад 35 мільйонів переглядів.

На фото пасажир зобразив щось, що нагадує інопланетянина, який сидить у кріслі літака.

"Я мало не посадив цей літак сам", — пожартував автор публікації.

На знімку видно, як візок із напоями рухається проходом, а поруч з автором у кріслі сидить людина, вкрита ковдрою. Її силует і навушники створили моторошну ілюзію, що нагадує істоту з культового фільму "Інопланетянин".

Поруч з автором у кріслі сидів чоловік, укритий ковдрою Фото: X (Twitter)

Користувачі соцмереж активно коментували знімок:

"Я б посадив літак, побачивши це";

"У мене б стався серцевий напад";

"Це одночасно моторошно і смішно".

Дехто припустив, що це справді схоже на інопланетянина, який ховається під ковдрою. Однак незабаром знайшлося пояснення дивного явища. Один із користувачів, @ShahofKings, роз'яснив: "Це просто людина з капюшоном, а те, що здається оком, — це навушники Galaxy. Капюшон закриває обличчя, створюючи цю дивну ілюзію".

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