Пассажир самолета пришел в ужас, увидев "инопланетянина" во время полета (фото)

На снимке пассажир запечатлел нечто, напоминающее инопланетянина, сидящего в кресле самолета. Позже пользователи социальных сетей нашли объяснение этому странному явлению.

Во время полета один из пассажиров сделал снимок, который мгновенно привлек внимание пользователей интернета, вызвав бурю обсуждений. Изображение, опубликованное пользователем под ником Blue на платформе X (ранее Twitter), собрало более 35 миллионов просмотров.

На фото пассажир запечатлел нечто, напоминающее инопланетянина, сидящего в кресле самолета.

"Я чуть не посадил этот самолет сам", — пошутил автор публикации.

На снимке видно, как тележка с напитками движется по проходу, а рядом с автором в кресле сидит человек, укрытый одеялом. Его силуэт и наушники создали жуткую иллюзию, напоминающую существо из культового фильма "Инопланетянин".

Рядом с автором в кресле сидел человек, укрытый одеялом Фото: X (Twitter)

Пользователи соцсетей активно комментировали снимок:

"Я бы посадил самолет, увидев это";

"У меня бы случился сердечный приступ";

"Это одновременно жутко и смешно".

Некоторые предположили, что это действительно выглядит как инопланетянин, прячущийся под одеялом. Однако вскоре нашлось объяснение странного явления. Один из пользователей, @ShahofKings, разъяснил: "Это просто человек с капюшоном, а то, что кажется глазом, — это наушники Galaxy. Капюшон закрывает лицо, создавая эту странную иллюзию".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил в небе НЛО, которое заставало его жену заплакать. Супруги наблюдали за ночным небом, когда увидели необычное сияние. Мужчина и его жена сначала приняли неизвестный объект за метеор, но вскоре их мнение изменилось.

Также стало известно, что посреди поля появился загадочный зеркальный монолит. Лори Грейвс, владеющая участком, на котором была обнаружена металлическая конструкция, утверждает, что она не знает, откуда он мог появиться.