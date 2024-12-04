Люди боятся заметить в небе самолет, который может стать сигналом надвигающейся катастрофы

Самолет "Судного дня" оснащен новейшими технологиями связи, которые позволяют координировать действия армии и отслеживать угрозы в режиме реального времени.

США располагают четырьмя уникальными самолетами, известными как E-4B, которые предназначены для функционирования в случае ядерного кризиса или глобальной катастрофы. Об этом пишет Lad Bible.

Эти модифицированные Boeing 747-200 представляют собой воздушные командные центры, способные обеспечить управление страной даже в условиях ядерной войны.

Самолеты E-4B разработаны для перевозки и защиты высшего руководства страны, включая президента и ключевых военных чиновников. Они оснащены новейшими технологиями связи, которые позволяют координировать действия армии и отслеживать угрозы в режиме реального времени. Системы на борту защищены от воздействия теплового и ядерного излучения, а также от ракетных атак.

Благодаря возможности дозаправки в воздухе, E-4B может оставаться в полете до семи дней, действуя как мобильный штаб в случае полного уничтожения наземной инфраструктуры.

Модифицированные Boeing 747-200 представляют собой воздушные командные центры Фото: SOPA Images

Эти воздушные гиганты базируются на авиабазе неподалеку от Омахи, штат Небраска, где располагается Стратегическое командование США. Постоянная готовность — ключевая особенность программы: один из самолетов всегда находится в состоянии полной боевой готовности, с работающими двигателями и экипажем на борту, готовым взлететь в считанные минуты.

Эксплуатация одного такого самолета обходится в $159 529 в час, что делает E-4B самым дорогим воздушным судном ВВС США. Несмотря на их основное назначение как "самолетов Судного дня", эти машины также используются для перевозки официальных лиц на международные встречи и мероприятия.

Эксплуатация одного такого самолета обходится в $159 529 в час Фото: SOPA Images

Многие люди боятся заметить в небе один из таких самолетов, но это не всегда сигнализирует о грядущей катастрофе. Однако в случае глобального кризиса E-4B станет ключевым элементом национальной обороны, обеспечивая управление и координацию даже в самых экстремальных условиях. Несмотря на их основное назначение как "самолетов Судного дня", эти машины также используются для перевозки официальных лиц на международные встречи и мероприятия.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир самолета пришел в ужас, увидев "инопланетянина" во время полета. Позже пользователи социальных сетей нашли объяснение этому странному явлению.

Также стало известно, что часть иллюминатора самолета отвалилась во время жесткой посадки. Мужчина поделился снимком белой оконной рамы, которая лежит на полу. Он также рассказал, что передал сломанную деталь бортпроводникам при выходе из самолета.