"Такое впервые": часть иллюминатора самолета отвалилась во время жесткой посадки (фото)

Мужчина поделился снимком белой оконной рамы, которая лежит на полу. Он также рассказал, что передал сломанную деталь бортпроводникам при выходе из самолета.

Пассажир авиакомпании Delta Airlines испытал настоящий шок, когда во время посадки рама иллюминатора рядом с его креслом оторвалась и упала к ногам. Инцидент произошел во время турбулентного спуска, о чем пострадавший пассажир рассказал на Reddit, вызвав бурное обсуждение.

Пользователь с ником DrMarcA поделился своей историей 21 ноября.

"Нечасто на моих рейсах ломается что-то, кроме Wi-Fi, но такое впервые. Рама просто отвалилась, когда мы приземлялись", — написал он.

Он также рассказал, что передал сломанную деталь бортпроводникам при выходе из самолета.

Мужчина передал сломанную деталь бортпроводникам при выходе из самолета Фото: Reddit

На фотографии, опубликованной в посте, видно, как белая оконная рамка лежит на полу, а в самом иллюминаторе заметны повреждения уплотнителя.

История вызвала множество комментариев:

"Наденьте ее как ожерелье, выходя из самолета", "Меня бы это травмировало на всю жизнь", "Возьми с собой. Сувенир", — писали они.

Некоторые также делились похожими случаями. Один пассажир рассказал, как его трехлетний внук во время полета вырвал кусок рамки из окна.

"Мы были в ужасе, но бортпроводник успокоил нас. Он сказал, что мы не разобьемся, но вам придется заплатить Delta 40 000 долларов", — написал он.

Некоторые пользователи отметили, что сломавшаяся деталь носила исключительно косметический характер и не влияла на безопасность полета. Однако большинство согласилось, что подобные инциденты все равно вызывают беспокойство.

"Наши команды по обслуживанию салонов внимательно относятся к таким сообщениям и примут все необходимые меры для устранения проблемы", — заявил представитель авиакомпании после инцидента.

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