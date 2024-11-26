"Таке вперше": частина ілюмінатора літака відвалилася під час жорсткого приземлення (фото)

Чоловік поділився знімком білої віконної рами, яка лежить на підлозі. Він також розповів, що передав зламану деталь бортпровідникам під час виходу з літака.

Пасажир авіакомпанії Delta Airlines зазнав справжнього шоку, коли під час приземлення рама ілюмінатора поруч із його кріслом відірвалася і впала до ніг. Інцидент стався під час турбулентного спуску, про що постраждалий пасажир розповів на Reddit, викликавши бурхливе обговорення.

Користувач із ніком DrMarcA поділився своєю історією 21 листопада.

"Нечасто на моїх рейсах ламається щось, крім Wi-Fi, але таке вперше. Рама просто відвалилася, коли ми приземлялися", — написав він.

Він також розповів, що передав зламану деталь бортпровідникам під час виходу з літака.

Чоловік передав зламану деталь бортпровідникам під час виходу з літака Фото: Reddit

На фото, опублікованому в пості, видно, як біла віконна рама лежить на підлозі, а в самому ілюмінаторі помітні пошкодження ущільнювача.

Історія викликала безліч коментарів:

"Одягніть її як намисто, виходячи з літака", "Мене б це травмувало на все життя", "Візьми із собою. Сувенір", — писали вони.

Дехто також ділився схожими випадками. Один пасажир розповів, як його трирічний онук під час польоту вирвав шматок рамки з вікна.

"Ми були в жаху, але бортпровідник заспокоїв нас. Він сказав, що ми не розіб'ємося, але вам доведеться заплатити Delta 40 000 доларів", — написав він.

Деякі користувачі зазначили, що деталь, яка зламалася, мала виключно косметичний характер і не впливала на безпеку польоту. Однак більшість погодилася, що подібні інциденти все одно викликають занепокоєння.

"Наші команди з обслуговування салонів уважно ставляться до таких повідомлень і вживатимуть усіх необхідних заходів для усунення проблеми", — заявив представник авіакомпанії після інциденту.

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