Шокирующий случай: турист из-за галлюцинаций взял в заложники свою спутницу (фото)

Предварительное расследование показало, что молодой человек страдает психическим расстройством. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

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В Стамбуле произошел необычный и тревожный случай, в результате которого испанский турист взял свою спутницу в заложники. Об этом пишет Turkiye Today.

Инцидент случился в ресторане, расположенном в районе Фатих. По данным местных СМИ, 21-летний гражданин Испании с инициалами SBS удерживал в заложниках свою 33-летнюю спутницу, известную как EGF. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сумели убедить мужчину отпустить жертву.

После освобождения женщины злоумышленник был задержан.

После освобождения женщины злоумышленник был задержан Фото: Turkiye Today

В ходе предварительного расследования выяснилось, что у молодого человека диагностировано психическое расстройство, а причиной его агрессивного поведения стали галлюцинации, вызванные отсутствием приема назначенных лекарств.

Турецкие правоохранители предъявили испанцу обвинения в лишении свободы и угрозах. На данный момент продолжается расследование обстоятельств произошедшего.

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