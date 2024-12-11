Шокирующий случай: турист из-за галлюцинаций взял в заложники свою спутницу (фото)
Предварительное расследование показало, что молодой человек страдает психическим расстройством. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.
В Стамбуле произошел необычный и тревожный случай, в результате которого испанский турист взял свою спутницу в заложники. Об этом пишет Turkiye Today.
Инцидент случился в ресторане, расположенном в районе Фатих. По данным местных СМИ, 21-летний гражданин Испании с инициалами SBS удерживал в заложниках свою 33-летнюю спутницу, известную как EGF. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сумели убедить мужчину отпустить жертву.
После освобождения женщины злоумышленник был задержан.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что у молодого человека диагностировано психическое расстройство, а причиной его агрессивного поведения стали галлюцинации, вызванные отсутствием приема назначенных лекарств.
Турецкие правоохранители предъявили испанцу обвинения в лишении свободы и угрозах. На данный момент продолжается расследование обстоятельств произошедшего.
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