Самолет упал на жилой квартал: в авиакатастрофе погиб известный бизнесмен со своей семьей

По предварительным данным, воздушное судно сошло с эшелона и задело дымоход дома, после чего упало на магазин по продаже мобильных телефонов. Все 10 пассажиров самолета погибли, 17 человек на земле пострадали.

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На юге Бразилии недалеко от курортного городка Грамаду разбился пассажирский самолет, на борту которого был известный местный бизнесмен Луис Клаудийо Галеази вместе с семьей. Они погибли на месте, сообщает британское издание The Independent.

Журналисты пишут, что самолет упал в жилом районе города, повредил дом и магазин по продаже мобильных телефонов. В результате авиакатастрофы погибли все 10 человек, которые были на борту, включая Галеази, его жену, трех дочерей и других членов семьи. Еще 17 человек на земле получили травмы, двое из них — в критическом состоянии.

Видео с места крушения самолета

СМИ пишет, что самолет вылетел из аэропорта Канела в штате Риу-Гранде-ду-Сул и упал через несколько минут в центре Грамаду. Бразильские власти сообщили, что Галеази вероятно был за штурвалом и ударился в дымоход дома, затем — во второй этаж здания. Далее самолет улетел в магазин мобильных телефонов.

По данным бразильских медиа, среди пострадавших были люди, которые надышались угарным газом из-за пожара на месте катастрофы. Сейчас на месте катастрофы работают спасатели, полицейские и специалисты Центра расследования и предупреждения авиационных происшествий (CENIPA).

Бразильские СМИ указывают, что на момент авиакатастрофы был сильный туман, низкая видимость и шел дождь. Президент Бразилии Лула да Силва уже выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, Фокус писал, что в сети опубликовали кадры падения грузового самолета в Литве. На кадрах заметно, что самолет постепенно снижался, пока не скрылся за горизонтом, а затем упал и взорвался. Сейчас причины авиакатастрофы остаются неизвестными.

Также мы рассказывали, как в Коста-Рике женщина единственная выжила в страшной авиакатастрофе. Женщина рассказала, что проснулась после аварии и поговорила с одним из своих спутников. Это смутило семью, поскольку все остальные на борту трагически погибли.