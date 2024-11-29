Слышала голос ангела: в Коста-Рике женщина единственная выжила в страшной авиакатастрофе

Женщина рассказала, что проснулась после аварии и поговорила с одним из своих спутников. Это смутило семью, поскольку все остальные на борту трагически погибли.

В Коста-Рике на холме Пико-Бланко, расположенном в городе Эсказу, делался самолет с 6 пассажирами на борту. В результате происшествия выжила только одна пассажирка. Она утверждает, что разговаривала с ангелом, который помог ей спастись. Об этом пишет NTK.

Пауло, брат Паолы, рассказал, что она разговаривала с их матерью, сказав ей, что проснулась после аварии и поговорила с одним из своих спутников. Это смутило семью, поскольку все остальные на борту трагически погибли.

Ее брат верит, что произошло какое-то чудо, и что человек, с которым Паола разговаривала, был ангелом, который оберегал ее.

После возвращения в сознание мать троих детей утверждает, что все время общалась с этим человеком. Она утверждает, что ей сказали сохранять спокойствие и заверили, что кто-то придет их спасти.

Паола предположила, что второй пилот мог разговаривать с ней, но она никого не видела и слышала только голос.

Самолет разбился на холме Пико-Бланко, расположенном в городе Эсказу в Коста-Рике 25 ноября. Из-за плохих погодных условий была слабая видимость, из-за чего рейс был перенаправлен в международный аэропорт Хуан Сантамария в Рио-Сегундо, Коста-Рика. Впоследствии связь с самолетом была потеряна.

Паола находится с травмами в больнице в стабильном состоянии.

Напомним, что в Литве грузовой самолет упал на жилой дом. В больницу доставлены двое пострадавших, один человек погиб. 12 жителей были эвакуированы из дома, на который упал самолет.