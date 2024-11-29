Чула голос янгола: у Коста-Риці жінка єдина вижила в страшній авіакатастрофі

Жінка розповіла, що прокинулася після аварії та поговорила з одним із своїх супутників. Це збентежило родину, оскільки всі інші на борту трагічно загинули.

В Коста-Риці на пагорбі Піко-Бланко, розташованому в місті Есказу, робився літак з 6 пасажирами на борту. Внаслідок пригоди вижила лише одна пасажирка. Вона стверджує, що розмовляла з ангелом, який допоміг їй врятуватися. Про це пише NTK.

Пауло, брат Паоли, розповів, що вона розмовляла з їхньою матір'ю, сказавши їй, що прокинулася після аварії та поговорила з одним із своїх супутників. Це збентежило родину, оскільки всі інші на борту трагічно загинули.

Її брат вірить, що сталося якесь диво, і що людина, з якою Паола розмовляла, був ангелом, який оберігав її.

Після повернення до тями мати трьох дітей твердить, що весь час спілкувалася з цією людиною. Вона стверджує, що їй сказали зберігати спокій і запевнили, що хтось прийде їх врятувати.

Паола припустила, що другий пілот міг розмовляти з нею, але вона нікого не бачила і чула лише голос.

Літак розбився на пагорбі Піко-Бланко, розташованому в місті Есказу в Коста-Риці 25 листопада. Через погані погодні умови була слабка видимість, через що рейс було перенаправлено до міжнародного аеропорту Хуан Сантамарія в Ріо-Сегундо, Коста-Рика. Згодом зв’язок із літаком було втрачено.

Паола перебуває з травмами в лікарні в стабільному стані.

Нагадаємо, що у Литві вантажний літак впав на житловий будинок. До лікарні доставлено двох постраждалих, одна людина загинула. 12 жителів було евакуйовано з будинку, на який впав літак.