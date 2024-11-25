Авиакатастрофа грузового самолета в Литве: в сети опубликовали кадры падения (видео)

На кадрах заметно, что самолет постепенно снижался, пока не скрылся за горизонтом, а затем упал и взорвался. Сейчас причины авиакатастрофы остаются неизвестными.

В сети обнародовали кадры падения грузового самолета компании DHL в Литве утром 25 ноября. Соответствующие кадры с падением грузового самолета обнародовало издание Airways Magazine.

На видео заметно, что самолет явно имеет какие-то проблемы и постепенно снижается. Несмотря на отсутствие видимых следов возгорания или взрыва, самолет продолжил терять эшелон.

Кадры падения самолета DHL неподалеку от Вильнюса

Далее на кадрах можно увидеть, что судно постепенно снижается и падает в лесополосе. После того, как оно полностью исчезает за горизонтом зданий и строительной площадкой, происходит вспышка, а за ней заметно взрыв. После этого на кадрах видно образование гриба на месте взрыва.

Ранее Фокус сообщал, что утром 25 ноября возле аэропорта Вильнюса потерпел катастрофу самолет Boeing 737 компании DHL. По сообщению службы местного аэропорта, самолет заходил на посадку, однако упал и взорвался на двухэтажный жилой дом.

Известно, что в результате авиакатастрофы погиб один из пилотов самолета. Трое из четырех членов экипажа остались живы, их доставили в больницу. Как сообщает издание Delfi со ссылкой на слова местных, в результате падения двое гражданских пострадало, а 12 человек эвакуировали из дома. сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты.

Напомним, Фокус писал, что в Бразилии разбился самолет с пассажирами на борту. На борту самолета могли находиться 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Авиакатастрофа произошла в окрестностях Капелла в Бразилии.

Также мы рассказывали, что в Непале разбился пассажирский самолет. Авиакатастрофа в аэропорту Катманду в Непале унесла жизни 18 человек. Это были техники и пилоты, а одному человеку удалось выжить.