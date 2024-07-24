Выжил только один: в Непале разбился пассажирский самолет

Авиакатастрофа в аэропорту Катманду в Непале унесла жизни 18 человек. Это были техники и пилоты.

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В Непале разбился пассажирский самолет авиакомпании Saurya Airlines. При взлете он упал за пределами взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Трибхуван в Катманду и загорелся. Погибли 18 человек. Об этом сообщает Reuters.

На борту самолета находились два члена экипажа и 17 техников, он направлялся на плановое техническое обслуживание в новый аэропорт Покхара в Непале, который открылся в январе и оборудован ангарами для технического обслуживания самолетов.

Сразу после взлета самолет упал на землю

"Вскоре после взлета самолет отклонился вправо и рухнул на восточной стороне взлетно-посадочной полосы", — говорится в заявлении Управления гражданской авиации Непала.

Восемнадцать из находившихся на борту были гражданами Непала, а один инженер был из Йемена. Представитель авиакомпании Saurya Airlines сообщил, что самолет представлял собой 50-местный CRJ-200 с регистрационным номером 9N-AME.

"Только капитан был спасен и сейчас проходит лечение в больнице", — сообщил Тедж Бахадур Пудьал, представитель международного аэропорта Трибхуван в Катманду.

На кадрах с места события видно, как пожарные пытаются потушить пламя, а в небо поднимается густой черный дым. Также на видео видно, как самолет взлетел, а потом наклонился вправо, прежде чем рухнуть носом вниз.

Сразу после взлета самолет упал на землю

В авиакомпании уже сообщили, что им неизвестна причина крушения, а самолет должен был отправиться на плановое техническое обслуживание.

По словам чиновников, аэропорт Катманду был временно закрыт после крушения, но вновь открылся через несколько часов.

Основанная в 2014 году авиакомпания Saurya сообщает на своем веб-сайте, что она выполняет рейсы по пяти направлениям. Полеты в Непале очень опасны, так как аэропорт этой гималайской страны расположен высоко в горах и часто окутан облаками.

Расположенный в самом сердце долины Катманду главный аэропорт страны окружен горными вершинами, что влияет на направление и интенсивность ветра в этом районе и делает взлет и посадку сложной задачей для пилотов.

С 2000 года в Непале в авиакатастрофах погибло около 350 человек. Самый смертоносный инцидент произошел в 1992 году, когда самолет Airbus компании Pakistan International Airlines врезался в склон холма при подлете к Катманду, в результате чего погибло 167 человек.

Совсем недавно, в январе 2023 года, в результате крушения самолета авиакомпании Yeti погибли по меньшей мере 72 человека. Позднее причиной крушения назвали ошибочное отключение пилотами питания.

Напомним, из-за экстремальной жары на бортах самолетов в США стали взрываться банки с газировкой, что привело к травмам бортпроводников.