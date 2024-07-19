Из-за жары на борту самолетов взрываются банки с газировкой, что приводит к травмам экипажа
Представитель авиакомпании не сообщили, сколько инцидентов произошло на данный момент и сколько сотрудников пострадало от взрывающихся банок.
В США при высоких температурах на некоторых рейсах Southwest Airlines начали взрываться банки с газировкой, что привело к травмам бортпроводников. Об этом пишет Los Angeles Times.
Инциденты в основном происходили на рейсах из аэропортов Финикса и Лас-Вегаса, которые охвачены экстремальной жарой и которая будет только. Среди других городов — Остин, Хьюстон, Даллас и Сакраменто.
"Мы знаем об этой проблеме и принимаем меры, чтобы напитки на борту были более прохладными, особенно в аэропортах, где наблюдается экстремальная температура", — сказал Крис Перри, представитель Southwest Airlines.
Представитель авиакомпании не сообщили, сколько инцидентов произошло на данный момент и сколько сотрудников пострадало от взрывающихся банок.
"Но даже один инцидент — это уже слишком много. Вот почему мы занимаемся этим вопросом", — добавил Перри.
По его словам, никто из пассажиров не пострадал.
Телеканал CBS News, который первым сообщил об этой истории, сообщил, что около 20 бортпроводников получили травмы от разорвавшихся банок, в том числе одному из них пришлось накладывать швы.
Перри сказал, что частично проблема может быть связана с тем, как Southwest хранит и загружает напитки в самолеты. По его словам, в отличие от других авиакомпаний, Southwest не хранит скоропортящиеся продукты на борту и редко использует кондиционированные кейтеринговые грузовики.
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