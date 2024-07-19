Из-за жары на борту самолетов взрываются банки с газировкой, что приводит к травмам экипажа

Представитель авиакомпании не сообщили, сколько инцидентов произошло на данный момент и сколько сотрудников пострадало от взрывающихся банок.

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В США при высоких температурах на некоторых рейсах Southwest Airlines начали взрываться банки с газировкой, что привело к травмам бортпроводников. Об этом пишет Los Angeles Times.

Инциденты в основном происходили на рейсах из аэропортов Финикса и Лас-Вегаса, которые охвачены экстремальной жарой и которая будет только. Среди других городов — Остин, Хьюстон, Даллас и Сакраменто.

"Мы знаем об этой проблеме и принимаем меры, чтобы напитки на борту были более прохладными, особенно в аэропортах, где наблюдается экстремальная температура", — сказал Крис Перри, представитель Southwest Airlines.

Представитель авиакомпании не сообщили, сколько инцидентов произошло на данный момент и сколько сотрудников пострадало от взрывающихся банок.

"Но даже один инцидент — это уже слишком много. Вот почему мы занимаемся этим вопросом", — добавил Перри.

Банки с газировкой начали взрываться, что привело к травмам бортпроводников Фото: CBS News

По его словам, никто из пассажиров не пострадал.

Телеканал CBS News, который первым сообщил об этой истории, сообщил, что около 20 бортпроводников получили травмы от разорвавшихся банок, в том числе одному из них пришлось накладывать швы.

Перри сказал, что частично проблема может быть связана с тем, как Southwest хранит и загружает напитки в самолеты. По его словам, в отличие от других авиакомпаний, Southwest не хранит скоропортящиеся продукты на борту и редко использует кондиционированные кейтеринговые грузовики.

Ранее Фокус сообщал, что таинственный самолет найден брошенным на обочине дороги. Сотрудники полиции сообщили, что человек, завладевший самолетом, хотел сдать его в пункт приема металлолома.

Также стало известно, что девушка, которую унесло в море, дрейфовала 80 км на надувном круге. Спасатели утверждают, что женщине повезло выжить, несмотря на опасность теплового удара на солнце, переохлаждения ночью или столкновения с кораблем в темноте.