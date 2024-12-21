Второй самолет "Мрия" готов на 70%: насколько продвинулось строительство за год (видео)

По словам Дмитрия Антонова, второй самолет несмотря на 30 лет хранения находится в хорошем состоянии. Машину осталось оснастить новым оборудованием.

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Командир транспортных самолетов Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" Дмитрий Антонов в эфире "КИЕВ.24" сообщил, что второй экземпляр крупнейшего в мире самолета "Мрия" уже готов на 70%. По его словам, основные элементы — фюзеляж и крыло — сохранились в хорошем состоянии, что позволяет завершить строительство.

Антонов рассказал, что фюзеляж и крыло были созданы еще в 1990 году в рамках планов по выпуску второго Ан-225. Однако с распадом Советского Союза проект был заморожен.

"Если бы не развал Союза, мы имели бы два самолета через несколько лет. Такой был план, но он не осуществился. Мы все эти 30 лет хранили второй самолет, он в хорошем состоянии. И возможно его построить. Нам надо его завершить — сделать 30% работы: оснастить новый самолет оборудованием", — отметил он.

Строительство новой "Мрии"

Между тем о 70-процентной готовности второго самолета Ан-225 было известно еще год назад. Еще в ноябре 2023 Антонов сообщил, что у самолета в готовности фюзеляж и крыло.

"Осталось сделать оборудование — это системы управления полетом, топливную, гидравлическую системы. Все эти системы будут новейшими и мы сможем использовать их в будущем на "Русланах"", — заявил Антонов в прошлом году.

Дмитрий Антонов в 2023 году заявил, что "Мрия" готова на 70% (смотреть с 08:49)

Отметим, что относительно целесообразности строительства второго самолета Ан-225 мнения разнятся. Например, Антонов убежден, что "Мрию" необходима Украине из-за высокой экономической эффективности самолета. Кроме того, добавил он, эта машина является "символом украинской способности эксплуатировать самолеты такого класса".

Напротив, заместитель главного конструктора "Антонов" по проектам Ан-124 и Ан-225 Анатолий Волнянко заявил, что в настоящее время восстановление самолета нецелесообразно. Дело в том, что ориентировочная стоимость строительства машины составляет 500 млн евро, и вкладывать такие средства в условиях войны для государства слишком накладно.

"Мрия" все время летала один-три раза в год. Если сейчас в нее вложить такие средства, то она их не отработает", — считает Волнянко.

По словам специалиста, альтернативным вариантом мог бы стать привлечение меценатов для финансирования проекта.

Ранее сообщалось, что СБУ завершила следствие в отношении руководителей ГП "Антонов", которые не дали бойцам НГУ подготовить аэродром для защиты от нападения ВС РФ. Руководители предприятия могут получить по 15 лет лишения свободы.