Причастны к уничтожению "Мрії": руководители ГП Антонов могут получить по 15 лет

Действия экс-чиновников привели к временному захвату аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрія".

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Служба безопасности Украины завершила следствие в отношении руководителей ГП "Антонов", которые не дали бойцам НГУ подготовить аэродром для защиты от нападения ВС РФ. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, СБУ собрала неопровержимые доказательства вины экс-чиновников ГП "Антонов" — гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности. Накануне полномасштабного вторжения РФ они не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

"В период января-февраля 2022 года чиновники распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта. Преступные действия экс-чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрія", — сообщили в СБУ.

Фигурантов обвиняют по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Уничтожение самолета "Мрія"

27 февраля стало известно, что крупнейший в мире транспортный самолет украинского производства Ан-225 "Мрія" уничтожен в аэропорту Гостомель под Киевом в результате воздушной атаки ВС РФ. Городской голова Бучи Анатолий Федорук уточнил, что это произошло 24 февраля после авианалета оккупантов.

Пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены до вторжения россиян. Эти самолеты находились в то время за пределами Украины.

Самолет "Мрія" в Гостомеле Фото: Telegram/Офис генерального прокурора Украины

Позже украинский летчик Дмитрий Антонов утверждал, что "Укроборонпром" мог спасти Ан-225 "Мрія". По словам командира экипажа, транспортный самолет могли перегнать с аэродрома Гостомеля в безопасное место еще до начала полномасштабной войны.

Полиция выяснила, что "Мрія" была готова к вылету в Германию. По версии следствия, российским захватчикам удалось уничтожить самолет АН-225 благодаря служебной халатности бывшего чиновника, который проигнорировал доклады подчиненных.

Уцелевшая часть корпуса самолета "Мрія" Фото: aerovokzal.net

16 марта стало известно, что за несколько часов до полномасштабного вторжения России на территорию Украины капитан экипажа был готов эвакуировать "Мрію". По его словам, этому помешало высшее руководство.

Уничтоженный самолет "Мрія" Фото: Getty Images

Ранее, 3 марта, пилот рассказал о спасении самолета "Руслан" с аэродрома. Его удалось эвакуировать за четыре часа до полномасштабного вторжения РФ.