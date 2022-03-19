"Не разрешили перегнать": командир "Мрии" рассказал, как могли спасти самолет (видео)

Руководство ГП "Антонов" покинуло Украину за две недели до вторжения России, утверждает пилот Дмитрий Антонов.

Самый большой самолет в мире, АН-225 "Мрия" был обстрелян в Гостомеле, хотя его можно было спасти. Об этом командир экипажа Дмитрий Антонов рассказал на своем YouTube-канале.

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По его словам, руководство государственного концерна "Антонов" еще до начала войны могло перегнать самолеты в безопасное место, однако не сделало этого. К примеру 26 января Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NAMSA) через Antonov Logistics Salis обратились к гендиректору предприятия Сергею Бычкову с предложением перебазировать весь авиафлот в Лейпциг (Германия) со всем персоналом, экипажем и запчастями.

"Ответа на это не последовало. И далее, перед войной, не было решения о перегоне и самого огромного самолета, "Мрии", и наших маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, Ан-74", — подчеркнул Дмитрий Антонов.

Он предположил, что решение о перевозке не приняли по причине отсутствия топ-менеджмента ГП "Антонов". По его словам, руководители за две недели до вторжения России в полном составе уехали в Лейпциг и заняли офис компании Antonov Logistics Salis.

"Думайте. Решайте. Здесь есть где найти причины, связи с рф и все-все-все прочее. Я надеюсь, те, кто ответственен за эти вопросы, примут мои слова во внимание", — подытожил летчик.

Дмитрий Антонов также рассказал, что Ан-225 сильно поврежден, однако степень повреждений точно определить пока нельзя из-за присутствия врага в Гостомеле. Когда российские войска выбьют, экспертная группа сможет оценить состояние "Мрии" и решить ее судьбу. По мнению командира экипажа, если самолет восстановить не удастся, инженеры "Антонова" смогут использовать его части для строительства нового, но уже по руководством новой команды.

Ранее писали, что 24 февраля самолет Ан-225 "Мрия" разбомбили в Гостомеле. Мэр города Буча Анатолий Федорук утверждает, что в результате пяти авианалетов транспортное средство полностью уничтожили. Как заявили в "Укроборонпроме", восстановление самолета постараются осуществить за счет России.

Незадолго до этого стало известно, что "Мрия" получила молодого капитана Юрия Булавчика. 36-летний пилот прошел специальную подготовку, чтобы управлять самым большим самолетом в мире.