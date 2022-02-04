Готовили по-честному: после длительной подготовки "Мрия" получила молодого капитана (видео)

Ресурс самого большого авиасудна в мире предполагает еще 30 лет полетов. Для этого нужно обучать новых пилотов.

Украинская грузовая компания "Авиалинии Антонова" сумела подготовить нового капитана для самого большого самолета в мире. Теперь "Мрию" сможет пилотировать 36-летний Юрий Булавчик, прошедший специальную подготовку, сообщает на своем YouTube–канале командир экипажа Дмитрий Антонов.

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Обучение молодых специалистов для Ан-225 "Мрия", отмечает Антонов, вопрос продолжительного отрезка времени. Чтобы пилотировать огромное воздушное судно нужно долго практиковаться, после чего вас не сразу допустят к управлению, а лишь под присмотром инструкторов.

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Ранее Антонов рассказывал, что, несмотря на свои размеры, авиагигант чувствует турбулентность. При попадании в зону турбулентности амплитуда колибаний крыла "Мрии" достигает 1,5 метра и более. Кроме того, самолет, несмотря на новейшие локаторы Honeywell, может залететь в грозовые облака. Однажды в самолет попала молния, оставив на обтекателях вмятину окружностью 1,5х1,5 метра и метр глубиной. Из-за подобных опасностей к подготовке молодого капитана подошли серьезно, подчеркнул Антонов.

"Готовили по-честному. Было 2 месяца интенсивных полетов: декабрь и январь. Я выполнил проверку и дал допуск пилоту Юрию к самостоятельным полетам в качестве командира", — рассказал авиатор.

Первый самостоятельный рейс новый командир совершил из австрийского города Линц на базу "Авиалиний Антонова" в Гостомеле. После полета Юрий рассказал, что немного переживал, поскольку управлять Мрией — большая ответственность.

Напомним, в Польше у "Мрии" после эффектного приземления сломалась стойка шасси. В страну уже направили специалистов, заменивших болты стойки и восстановивших работоспособность воздушного судна в кратчайшие сроки.

А до этого в Австрии украинский самолет-гигант смог приземлиться при почти нулевой видимости. Пилоты приземлялись в густом тумане, а огни взлетно-посадочной полосы они смогли увидеть только, когда снизились до 60 метров.