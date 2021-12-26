В Австрии украинский самолет-гигант "Мрия" смог приземлиться при почти нулевой видимости (видео)

Самолет Ан-225 "Мрия", который летел рейсом из Стамбула в австрийский город Линц, пилотам удалось посадить в густом тумане. Пилот самолета показал на видео, как это происходило.

Командир экипажа единственного в своем роде украинского самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов и его коллеги смогли сделать посадку в аэропорту австрийского города Линц в условиях почти нулевой видимости. Пилоты приземлялись в густом тумане, а огни в взлетно-посадочной полосы они смогли увидеть только, когда снизились до 60 метров, сообщает Avianews.

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Несмотря на то, что видео появилось 25 декабря, саму посадку пилоты осуществили еще в начале месяца. По словам Антонова, подобные экстремальные приземления – это настоящее испытание для пилотов.

"Погода была ужасная, но пилот должен с таким справляться", — говорит Антонов.

Для того, чтобы такие ситуации не стали неожиданностью для пилотов, экипажи постоянно проходят тренировки и проверки, отмечает пилот самолета-гиганта.

Приземлиться в аэропорту в условиях очень плохой видимости возможно, если на борту самолета есть необходимое оборудование. Это же касается и взлетно-посадочной полосы. Важнейшим фактором успешной посадки является профессиональный экипаж.

Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет и благодаря этому пилоты ведут самолет в нужном направлении. По словам Антонова, когда достигнута минимальная высота, садить самолет можно только тогда, когда видно специальные световые дорожки.

Напоминаем, что эксперты рассказали, почему самолет "Мрия", который весит несколько сотен тонн, умеет быстро летать. Этот гигант может летать благодаря балансу четырех ключевых физических процессов: толчка, подъема, веса и сопротивления.

Дмитрий Антонов уже показывал, что в самолете Ан-225 есть секретные помещения. Не каждый пилот из экипажа воздушного судна бывал там.