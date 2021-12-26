В Австрії український літак-гігант "Мрія" зміг приземлитися за майже нульової видимості (відео)

Літак Ан-225 "Мрія", який летів рейсом зі Стамбула до австрійського міста Лінца, пілотам вдалося посадити в густому тумані. Пілот літака показав на відео як це відбувалося.

Командир екіпажу єдиного свого роду українського літака Ан-225 "Мрія" Дмитра Антонова та його колеги змогли зробити посадку в аеропорту австрійського міста Лінц в умовах майже нульової видимості. Пілоти приземлялися в густому тумані, а вогні у злітно-посадковій смузі вони змогли побачити лише коли знизилися до 60 метрів, повідомляє Avianews.

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Незважаючи на те, що відео з'явилося 25 грудня, посадку пілоти здійснили ще на початку місяця. За словами Антонова, такі екстремальні приземлення – це справжнє випробування для пілотів.

"Погода була жахлива, але пілот повинен із таким справлятися", — каже Антонов.

Для того, щоб такі ситуації не стали несподіванкою для пілотів, екіпажі постійно проходять тренування та перевірки, зазначає пілот літака-гіганта.

Приземлитися в аеропорту в умовах поганої видимості можливо, якщо на борту літака є необхідне обладнання. Це ж стосується і злітно-посадкової смуги. Найважливішим фактором успішної посадки є професійний екіпаж.

Радіонавігаційне обладнання смуги відправляє сигнали в літак і завдяки цьому пілоти ведуть літак у потрібному напрямку. За словами Антонова, коли досягнуто мінімальної висоти, садити літак можна лише тоді, коли видно спеціальні світлові доріжки.

Нагадуємо, що експерти розповіли, чому літак "Мрія", який важить кілька сотень тонн, вміє швидко літати. Цей гігант може літати завдяки балансу чотирьох ключових фізичних процесів: поштовху, підйому, ваги та опору.

Дмитро Антонов уже показував, що у літаку Ан-225 є секретні приміщення. Не кожен пілот з екіпажу повітряного судна бував там.