Командир Мрії показав секретні кімнати у літаку (відео)

Антонов пояснює, що навіть не кожному пілоту з екіпажу лайнера вдавалося побувати у всіх цих приміщеннях.

Найбільший у світі Ан-225 Мрія наразі проходить технічне обслуговування. Поки літак-гігант не літає, його командир Дмитро Антонов вирішив провести для глядачів свого YouTube-каналу екскурсію його приміщеннями.

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За словами Антонова, навіть не кожному члену екіпажу лайнера вдавалося побувати в них.

Мрія має найбільший вантажний відсік серед усіх наявних літаків. У хвостовій частині розташоване велике приміщення, яке, однак, непридатне для перевезення речей. У хвості Мрії допускається перевозити предмети завважки не більше переносних сходів, пояснює Антонов.

[ + – ] Відсік у хвостовій частині Ан-225, який не використовується для перевезень.

З хвостового відсіку можна пройти до пасажирської кабіни персоналу борту. Таких кабін дві: перша – для пілотів у носовій частині лайнера, друга – для техніків.

У пасажирському модулі є аварійні двері і два надувні плоти, у яких можуть поміститися до 46 осіб, тобто всі присутні на борту.

Модуль для технічного персоналу нагадує плацкартний вагон. Тут два місця для сидіння та повноцінні спальні місця.

Є і кухня з духовкою, холодильником і кип'ятильниками.

За словами Антонова, одного разу до хвостового приміщення довелося перевести одразу 30 людей: через неправильний розподіл вантажу літак не міг стати на шасі.

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