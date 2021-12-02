Командир Мрии показал секретные комнаты в самолете (видео)

Антонов объясняет, что даже не каждому пилоту из экипажа лайнера удавалось побывать во всех этих помещениях.

Самый большой в мире Ан-225 Мрия сейчас проходит техническое обслуживание. Пока самолет-гигант не летает, его командир Дмитрий Антонов решил провести для зрителей своего YouTube-канала экскурсию по его помещениям.

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По словам Антонова, даже не каждому члену экипажа лайнера удавалось в них побывать.

У Мрии самый большой грузовой отсек среди всех существующих самолетов. В хвостовой части находится большое помещение, которое, однако, непригодно для перевозки вещей. В хвосте Мэрии допускается перевозить предметы весом не больше переносной лестницы, объясняет Антонов.

[ + – ] Отсек в хвостовой части Ан-225, который не используется для перевозок.

Из хвостового отсека можно пройти в пассажирскую кабину персонала борта. Таких кабин две: первая — для пилотов в носовой части лайнера, вторая — для техников.

В пассажирском модуле присутствует аварийная дверь и два надувных плота, в которых могут поместиться до 46 человек, то есть все присутствующие на борту.

Модуль для техперсонала напоминает плацкартный вагон. Здесь два места для сидения и полноценные спальные места.

Есть и кухня с духовым шкафом, холодильником и кипятильниками.

По словам Антонова, однажды в хвостовое помещение пришлось перевести сразу 30 человек: из-за неправильного распределения груза самолет не мог встать на шасси.

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