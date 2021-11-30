В сеть попало видео падения истребителя F-35 за 100 млн фунтов стерлингов

В соцсетях выложили видеозапись крушения истребителя-бомбардировщика F-35 после взлета в Средиземном море.

В начале текущего месяца истребитель-бомбардировщик британских ВВС F-35 разбился практически сразу после взлета c авианосца "Королева Елизавета" во время воздушной операции в Средиземном море. Об этом сообщает Insider.

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На опубликованных кадрах видно, как пилот катапультируется, а самолет стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов падает в море.

Видео, очевидно, было снято одной из камер авианосца. Приближаясь к трамплину, лайнер потерял скорость, настолько, что ему не хватило разгона, чтобы взлететь, и он рухнул в море. Во время крушения в кадре появляется парашют пилота, который успевает катапультироваться, затем виден дым.

В начале этого месяца представители британского МО подтвердили, что пилоту удалось спастись и что сейчас они все еще достают части этого высокотехнологичного лайнера. После этого инцидента учения на авианосце продолжились.

Ранее высказывались предположения, что причиной авария могл стать кожух двигателя.

Сейчас, судя по всему, будет проведено дополнительное расследование того, каким образом эта видеозапись появилась в сети.

F-35 разрабатывается с использованием засекреченных технологий американской компанией Lockheed Martin. Это один из самых дорогих самолетов, которые стоят на вооружении британской армии. F-35 может совершать вертикальную посадку, подобно Harrier Jump Jet, и развивать сверхзвуковую скорость, к тому же, в нем используется технология стелс, позволяющая не попадать на радары.

Ранее самолеты ВВС Великобритании, базирующиеся на авианосце "Королева Елизавета", совершали полеты над Ираком и Сирией.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае были обнаружены макеты американских F-35. Журналисты допускают, что на полигонах армии Китая отрабатываются удары по макетам американских истребителей, что служит тревожным сигналом для баз США в Японии, поскольку эти ракеты могут долететь в любую точку страны, где находятся военные базы.