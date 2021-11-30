У мережу потрапило відео падіння винищувача F-35 за 100 млн фунтів стерлінгів

У соцмережах виклали відеозапис аварії винищувача-бомбардувальника F-35 після зльоту в Середземному морі.

На початку поточного місяця винищувач-бомбардувальник британських ВПС F-35 розбився практично відразу після зльоту з авіаносця "Королева Єлизавета" під час повітряної операції у Середземному морі. Про це повідомляє Insider.

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На опублікованих кадрах видно, як пілот катапультується, а літак вартістю 100 млн фунтів стерлінгів падає в море.

Відео, очевидно, було знято однією із камер авіаносця. Наближаючись до трампліну, лайнер втратив швидкість, настільки, що йому не вистачило розгону, щоб злетіти, і він звалився в море. Під час аварії в кадрі з'являється парашут пілота, який встигає катапультуватись, потім видно дим.

На початку цього місяця представники британського МО підтвердили, що пілотові вдалося врятуватися і що вони все ще дістають частини цього високотехнологічного лайнера. Після цього інциденту навчання на авіаносці продовжилося.

Раніше висловлювалися припущення, що причиною аварії міг стати кожух двигуна.

Зараз, зважаючи на все, буде проведено додаткове розслідування того, яким чином цей відеозапис з'явився в мережі.

F-35 розробляється із використанням засекречених технологій американською компанією Lockheed Martin. Це один із найдорожчих літаків, які стоять на озброєнні британської армії. F-35 може здійснювати вертикальну посадку, подібно до Harrier Jump Jet, і розвивати надзвукову швидкість, до того ж, у ньому використовується технологія стелс, що дозволяє не потрапляти на радари.

Раніше літаки ВПС Великобританії, що базуються на авіаносці "Королева Єлизавета", здійснювали польоти над Іраком та Сирією.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї було виявлено макети американських F-35. Журналісти припускають, що на полігонах армії Китаю відпрацьовуються удари по макетах американських винищувачів, що є тривожним сигналом для баз США в Японії, оскільки ці ракети можуть долетіти до будь-якої точки країни, де розташовані військові бази.