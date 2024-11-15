Морські фантазії Москви: експерти звернули увагу на проєкт російського авіаносця "Варан"

На думку оглядачів, росіяни задумали вельми амбітний проєкт, що передбачає передові рішення в галузі кораблебудування. Однак його реалізація під великим питанням через санкції та технологічне відставання РФ.

Росія кілька років працює над проєктом нового легкого авіаносця "Варан", який покликаний замінити багатостраждальний "Адмірал Кузнєцов". Як повідомили оглядачі видання Defensa, їм вдалося поспілкуватися з представниками проєктної фірми "Невське", що входить до складу Об'єднаної суднобудівельної корпорації (ОСК), про деталі створення амбітного корабля.

Повідомляється, що "Варан" являє собою легкий багатоцільовий авіаносець із водотоннажністю близько 45 000 тонн. Він буде оснащений електромагнітною катапультою, що забезпечить можливість запуску до 53 літальних апаратів, включно з винищувачами МіГ-29К, протичовновими вертольотами Ка-27, Ка-29 і Ка-52К "Катран", а також до 20 бойових безпілотників. Авіація корабля виконуватиме завдання з "високоточних ударів, проведення розвідки та електронної протидії".

Довжина "перспективного" корабля — 250 метрів, а ширина — 65 метрів. Він нібито буде оснащений чотирма газовими турбінами, що забезпечить максимальну швидкість до 26 вузлів. "Варан" також передбачає можливість модифікації, включно зі встановленням рампи для літаків із вертикальним/коротким зльотом і посадкою (V/STOL), заміну газових турбін на ядерний реактор і впровадження подвійної електромагнітної катапульти.

Російські кораблебудівники сподіваються створити авіаносець не тільки для військово-морського флоту РФ, а й на експорт, особливо для тих країн, які не мають досвіду експлуатації класичних авіаносців.

Варіант російського авіаносця "Варан" Фото: ОСК

Порожні розмови чи реальний проєкт

Водночас слід зазначити, що крім амбітних планів ні про які конкретні кроки зі створення "Варана" нічого невідомо. Російські профільні ресурси ще 2021 року писали про "перспективну розробку", водночас згадувався і якийсь проєкт авіаносця 11430Е "Ламантин" з атомною енергетичною силовою установкою. Але західні оглядачі розкритикували плани росіян, зазначивши низку непереборних складнощів, з якими неможливо не рахуватися.

Наприклад, видання Forbes зазначило, що відсутність у Росії безпілотників, сумісних із авіаносцями, і значні технічні труднощі роблять ідею такого авіаносця важко-здійсненною в найближчій перспективі. Аналітики також наголошують на відсутності вихлопної воронки на ілюстраціях концепту, що викликає сумніви в ступені опрацювання проєкту.

Крім того, на думку експертів, російська промисловість стикається з нестачею потужних і ефективних двигунів для таких кораблів, що пов'язано як із технологічним відставанням, так і з санкціями, які перешкоджають імпорту зарубіжного комплектовання. Тому в поточних умовах Москва зосереджується на будівництві менших кораблів, таких як корвети та фрегати, а також на підводних човнах.

"Я вважаю, що цей концепт-арт, найімовірніше, так і залишиться концептом. Принаймні в найближчій перспективі, доки проблеми, з якими стикається їхня військово-морська і суднобудівна промисловість, не почнуть значно поліпшуватися", — наголосив в інтерв'ю виданню військово-морський аналітик і автор книги "Бойові флоти світу" Ерік Вертхайм.

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