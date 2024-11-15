Морские фантазии Москвы: эксперты обратили внимание на проект российского авианосца "Варан"

По мнению обозревателей, россияне задумали весьма амбициозный проект, включающий передовые решения в области кораблестроения. Однако его реализация под большим вопросом из-за санкций и технологического отставания РФ.

Россия несколько лет работает над проектом нового легкого авианосца "Варан", который призван заменить многострадальный "Адмирал Кузнецов". Как сообщили обозреватели издания Defensa, им удалось пообщаться с представителями проектной фирмы "Невское", входящей в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), о деталях создания амбициозного корабля.

Сообщается, что "Варан" представляет собой легкий многоцелевой авианосец с водоизмещением около 45 000 тонн. Он будет оснащен электромагнитной катапультой, что обеспечит возможность запуска до 53 летательных аппаратов, включая истребители МиГ-29К, противолодочные вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-52К "Катран", а также до 20 боевых беспилотников. Авиация корабля будет выполнять задачи по нанесению "высокоточных ударов, проведению разведки и электронного противодействия".

Длина "перспективного" корабля — 250 метров, а ширина — 65 метров. Он якобы будет оснащен четырьмя газовыми турбинами, что обеспечит максимальную скорость до 26 узлов. "Варан" также предусматривает возможность модификации, включая установку рампы для самолетов с вертикальным/коротким взлетом и посадкой (V/STOL), замену газовых турбин на ядерный реактор и внедрение двойной электромагнитной катапульты.

Российские кораблестроители надеются создать авианосец не только для военно-морского флота РФ, но и на экспорт, особенно для тех стран, которые не имеют опыта эксплуатации классических авианосцев.

Вариант российского авианосца "Варан" Фото: ОСК

Пустые разговоры или реальный проект

Между тем следует отметить, что кроме амбициозных планов ни о каких конкретных шагах по созданию "Варана" ничего неизвестно. Российские профильные ресурсы еще в 2021 году писали о "перспективной разработке", при этом упоминался и некий проект авианосца 11430Э "Ламантин" с атомной энергетической силовой установкой. Но западные обозреватели раскритиковали планы россиян, отметив ряд непреодолимых сложностей, с которыми невозможно не считаться.

Например, издание Forbes отметило, что отсутствие у России беспилотников, совместимых с авианосцами, и значительные технические трудности делают идею такого авианосца трудноосуществимой в ближайшей перспективе. Аналитики также отмечают отсутствие выхлопной воронки на иллюстрациях концепта, что вызывает сомнения в степени проработки проекта.

Кроме того, по мнению экспертов, российская промышленность сталкивается с нехваткой мощных и эффективных двигателей для таких кораблей, что связано как с технологическим отставанием, так и с санкциями, препятствующими импорту зарубежных комплектующих. Поэтому в текущих условиях Москва сосредотачивается на строительстве меньших кораблей, таких как корветы и фрегаты, а также на подводных лодках.

"Я полагаю, что этот концепт-арт, скорее всего, так и останется концептом. По крайней мере, в ближайшей перспективе, пока проблемы, с которыми сталкивается их военно-морская и судостроительная промышленность, не начнут значительно улучшаться", — подчеркнул в интервью изданию военно-морской аналитик и автор книги "Боевые флоты мира" Эрик Вертхайм.

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