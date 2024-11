Потопить авианосец ВМС США: как Китай начнет мировую ядерную войну

Потопление хотя бы двух авианосцев ВМС США приведет к гибели до 10 тысяч человек. Как на это ответят Соединенные Штаты?

В военной стратегии Китая предусмотрено потопление американских авианосцев — ради доминирования в тайваньском конфликте. Это решение предложил в 2019 году адмирал Лу Юань, рассчитывая на то, что огромные жертвы предотвратят дальнейшее участие США в конфликте.

Однако такие действия не только уничтожат американский флот, унесут тысячи жизней и обойдутся в миллиарды долларов, но и могут спровоцировать ядерную эскалацию.

Американские лидеры были бы вынуждены пойти на решительные, а возможно, и крайние меры, что грозило бы глобальной катастрофой.

Эта стратегическая авантюра Китая, рассчитывающего на сдержанность США в сценарии с высоким числом жертв, недооценивает преданность Америки поддержанию своего положения и защите союзников.

Фокус перевел статью аналитика по национальной безопасности National Interest Брэндона Дж. Вайхерта о ядерной эскалации в Тихоокеанском регионе.

Пока военная лихорадка охватывает столицы мировых держав, многие задаются вопросом, когда же разразится самый крупный конфликт — война между Китаем и Соединенными Штатами за судьбу крошечного демократического Тайваня.

Это закономерный вопрос.

Но некоторые считают такой сценарий бессмысленной страшилкой, поскольку война, несомненно, будет дорого стоить обеим сторонам, и они в конечном итоге откажутся от идеи воевать друг с другом, как только станут очевидны затраты.

Если война все же начнется, то главным полем боя станут воды вблизи Китая и Тайваня.

В морской войне Соединенные Штаты, скорее всего, задействуют свою самую мощную военно-морскую платформу — авианосец. Китай понимает это. Именно поэтому китайцы потратили большую часть десятилетия на создание собственных систем отказа/отрицания доступа (A2/AD) по всему региону, чтобы защититься от угрозы со стороны американских авианосцев.

Эти сети A2/AD предназначены, чтобы держать американские авианосцы за горизонтом, вдали от любой потенциальной зоны конфликта, достаточно долго, чтобы китайская армия успела забрать свой приз — Тайвань.

Потопление двух авианосцев

Еще в 2019 году адмирал ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Лу Юань, один из главных "ястребов" в командовании китайских вооруженных сил, заявил, что лучшим способом "разрешить" тайваньский кризис в пользу Китая будет потопление "двух американских авианосцев". Адмирал Лу объясняет: "Больше всего Соединенные Штаты боятся понести потери. Что же, посмотрим, насколько Америка напугана".

Китайские ракеты "Дунфэн-15" Фото: "Спутник"

Потопление двух авианосцев ВМС США приведет к гибели до 10 тысяч человек, а также массовой потере оборудования и убыткам в десятки миллиардов долларов. Более того, двух потопленных (или даже просто горящих и поврежденных) американских авианосцев будет достаточно для Китая, чтобы убедить большую часть стран глобального Юга отказаться от поддержки доллара США в пользу создания новой мировой валюты — доллара БРИКС. В конце концов, образ американских авианосцев, уничтоженных китайским оружием, станет символом окончательного конца могущества Америки.

Но будет ли это концом кризиса с участием Китая? Или Соединенные Штаты примут ответные меры? Смогут ли они вообще ответить?

Ужасный выбор для Америки

Дело в том, что китайцы, обладающие системами A2/AD, считают, что у них есть абсолютный сдерживающий фактор против развертывания мощных американских авианосцев в их ближнем зарубежье. Американские лидеры понимают, какую угрозу представляют эти системы A2/AD для дорогих и больших палубных авианосцев, составляющих основу надводного флота ВМС США.

Пекин рассчитывает, что американцы даже не захотят рисковать этими дорогостоящими системами. Если сети A2/AD не удастся уничтожить, то Вашингтон будет держать авианосные силы в резерве, полагаясь на небольшие надводные суда и подводные лодки. Несмотря на опасность, китайские военные считают, что смогут справиться с этими угрозами.

Избежать такой реальности любой ценой

Однако уничтожение или повреждение авианосца, в результате которого гибнут и получают ранения тысячи моряков, скорее всего, вызовет бурную реакцию со стороны американцев. Конечно, если американцы не смогут развернуть свои силы достаточно близко, чтобы нанести ответный удар по Китаю из-за его систем A2/AD, то США будут выглядеть еще более бессильными. Вот тогда в игру вступают такие вещи, как ядерное возмездие.

Американский авианосец USS Bataan Фото: ВМС США

Здесь для США открываются самые мрачные перспективы.

Откровенно говоря, ни один американский политик не может позволить себе ничего не делать перед лицом такой бойни. Поэтому, хотя китайцы, возможно, и смогут разгромить американские авианосцы, американцы ответят на это так решительно, что китайцам мало не покажется.

Однако не стоит сомневаться, что нынешнее руководство Пекина достаточно высокомерно, чтобы рискнуть таким исходом, в частности потому, что оно не считает, что у американцев есть возможности или желание защищать свои интересы, когда речь идет о бряцании оружием со стороны Китая.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.