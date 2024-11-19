Портативная аннигиляция всего живого: ученые создали необычную замену ядерным испытаниям
В виду событий, происходящих на протяжении последних нескольких лет, люди все чаще вспоминают понятие "Третья мировая война". И словно подводя нас к этому, ученые недавно изобрели революционный способ симуляции детонации бомб Судного дня.
Мировой ландшафт суперкомпьютеров изменился и Соединенные Штаты вернули себе первое место по вычислительной мощности в этой сфере, но их цели в этот раз как никогда связаны в вероятностью Третей мировой войны. Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора (LLNL) в Калифорнии представила El Capitan — машину, способную выполнять поразительные 1,742 эксафлопса (эксафлопс означает миллиард миллиардов операций с плавающей точкой в секунду). И всю эту мощность ученые планируют использовать для симуляции ядерного уничтожения всего живого, пишет New Scientist.
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Новая технология превосходит предыдущего рекордсмена Frontier, разработанного в 2022 году в Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) в штате Теннесси, которая первой официально достигла порога экзафлопса в один экзафлоп. Созданный под эгидой Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США, El Capitan предназначен для моделирования испытаний ядерного оружия с целью обеспечения эффективности американских сил ядерного сдерживания. Эта задача крайне важна, поскольку физические ядерные испытания больше не проводятся.Важно
Помимо оборонных задач, машина также оснащена для решения сложных научных проблем, включая открытие лекарств, моделирование климата и моделирование ядерного синтеза. Производительность El Capitan знаменует собой скачок вперед в возможностях моделирования. LLNL утверждает, что вычисления, на которые раньше уходили месяцы при использовании Sierra, его самого мощного предшественника, теперь будут выполняться за считанные часы или дни.
По оценкам, в мире насчитывается более 12 500 ядерных боеголовок, большинство из которых принадлежат Соединенным Штатам и России. Одна современная ядерная бомба может вызвать катастрофические разрушения; например, 10-килотонная бомба, меньшая, чем многие другие, имеющиеся в современных арсеналах, может сравнять с землей центр города и привести к десяткам тысяч немедленных жертв. Помимо первоначального взрыва, ядерная детонация оказывает серьезное воздействие на здоровье, включая острую лучевую болезнь, ожоги и долгосрочный риск развития рака из-за радиоактивных осадков. Крупномасштабный обмен ядерными ударами не только разрушит инфраструктуру, но и приведет к потенциальной ядерной зиме, что может вызвать глобальный голод и коллапс экосистемы, хотя некоторые ученые считают саму возможность ее существования положительным моментом.
Суперкомпьютер оснащен передовыми мерами безопасности, что отражает его роль в работе с секретными исследованиями в области национальной безопасности. Это прецедент, созданный в 1999 году Национальной администрацией по ядерной безопасности для устранения рисков, связанных с утечкой секретной информации. Что касается более широких последствий, то появление таких высокопроизводительных вычислительных систем должно переопределить возможности исследований в этой области. Прорыв El Capitan в точности и скорости моделирования, как ожидается, принесет пользу таким областям, как искусственный интеллект и материаловедение, способствуя новым инновациям и решению некоторых из наиболее актуальных мировых проблем.
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