Портативная аннигиляция всего живого: ученые создали необычную замену ядерным испытаниям

В виду событий, происходящих на протяжении последних нескольких лет, люди все чаще вспоминают понятие "Третья мировая война". И словно подводя нас к этому, ученые недавно изобрели революционный способ симуляции детонации бомб Судного дня.

Мировой ландшафт суперкомпьютеров изменился и Соединенные Штаты вернули себе первое место по вычислительной мощности в этой сфере, но их цели в этот раз как никогда связаны в вероятностью Третей мировой войны. Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора (LLNL) в Калифорнии представила El Capitan — машину, способную выполнять поразительные 1,742 эксафлопса (эксафлопс означает миллиард миллиардов операций с плавающей точкой в секунду). И всю эту мощность ученые планируют использовать для симуляции ядерного уничтожения всего живого, пишет New Scientist.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Новая технология превосходит предыдущего рекордсмена Frontier, разработанного в 2022 году в Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) в штате Теннесси, которая первой официально достигла порога экзафлопса в один экзафлоп. Созданный под эгидой Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США, El Capitan предназначен для моделирования испытаний ядерного оружия с целью обеспечения эффективности американских сил ядерного сдерживания. Эта задача крайне важна, поскольку физические ядерные испытания больше не проводятся.

Важно

Украина сотрудничает с МАГАТЭ: в МИД отреагировали на сообщение о создании ядерного оружия

Помимо оборонных задач, машина также оснащена для решения сложных научных проблем, включая открытие лекарств, моделирование климата и моделирование ядерного синтеза. Производительность El Capitan знаменует собой скачок вперед в возможностях моделирования. LLNL утверждает, что вычисления, на которые раньше уходили месяцы при использовании Sierra, его самого мощного предшественника, теперь будут выполняться за считанные часы или дни.

По оценкам, в мире насчитывается более 12 500 ядерных боеголовок, большинство из которых принадлежат Соединенным Штатам и России. Одна современная ядерная бомба может вызвать катастрофические разрушения; например, 10-килотонная бомба, меньшая, чем многие другие, имеющиеся в современных арсеналах, может сравнять с землей центр города и привести к десяткам тысяч немедленных жертв. Помимо первоначального взрыва, ядерная детонация оказывает серьезное воздействие на здоровье, включая острую лучевую болезнь, ожоги и долгосрочный риск развития рака из-за радиоактивных осадков. Крупномасштабный обмен ядерными ударами не только разрушит инфраструктуру, но и приведет к потенциальной ядерной зиме, что может вызвать глобальный голод и коллапс экосистемы, хотя некоторые ученые считают саму возможность ее существования положительным моментом.

Суперкомпьютер оснащен передовыми мерами безопасности, что отражает его роль в работе с секретными исследованиями в области национальной безопасности. Это прецедент, созданный в 1999 году Национальной администрацией по ядерной безопасности для устранения рисков, связанных с утечкой секретной информации. Что касается более широких последствий, то появление таких высокопроизводительных вычислительных систем должно переопределить возможности исследований в этой области. Прорыв El Capitan в точности и скорости моделирования, как ожидается, принесет пользу таким областям, как искусственный интеллект и материаловедение, способствуя новым инновациям и решению некоторых из наиболее актуальных мировых проблем.

Ранее Фокус писал о бразильском грибе, мумифицирующем своих жертв. Этот новый вид превращает жертву в мумию, наполненную соком, а затем из ее тела прорастает удивительный стебель пурпурного цвета.

Также Фокус писал о том, как тысячи военных РФ подверглись облучению в Чернобыле. По словам сотрудника АЭС Василия Давыденко, исследователя, который 25 лет работал в Зоне отчуждения, здесь нет ни одного здания, в которое бы не зашли россияне. Выносили мебель, стулья и ковры, а еду готовили на радиоактивных дровах.