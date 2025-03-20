Руководство по выживанию: во Франции готовятся к вторжению и ядерной атаке

В специальной брошюре расскажут, как выжить во время войны, стихийного бедствия и даже ядерного удара. Правда последний пункт уже раскритиковали.

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Во Франции готовятся к вероятной войне с Россией и готовят руководство по выживанию. В них рассказывают, как пережить ядерную атаку или любую другую "неминуемую угрозу". Об этом сообщает Daily Mail.

Во Франции раздадут населению руководство по выживанию

Новая 20-страничная брошюра, в 63 пунктах дает французам советы о том, как защитить себя и свои семьи в случае вооруженного конфликта, стихийных бедствий, промышленных аварий или даже ядерного оружия.

В руководство войдут советы о том, как создать "комплект для выживания" с предметами первой необходимости, включая шесть литров воды, консервы, батарейки, фонарик и основные медицинские принадлежности, такие как парацетамол и бинты.

Что особенно важно, в брошюре даны советы о том, что делать, если нападение неизбежно, в том числе о том, как присоединиться к местным усилиям по обороне, например, записаться в резервные подразделения или пожарные группы.

Гражданам также советуют "запирать двери" в случае ядерного инцидента — совет, который уже вызвал насмешки со стороны комментаторов.

Несмотря на тревожное содержание, французское правительство настаивает, что брошюра не является прямым ответом на вторжение России в Украину.

Президент Эмманюэль Макрон ранее предупреждал, что Европа должна быть готова противостоять "российской угрозе" и адаптироваться к возможности сокращения военной поддержки со стороны Америки.

Эмманюэль Макрон выступает перед военными Фото: REUTERS

Ранее на этой неделе Макрон сообщил, что французские истребители, оснащенные гиперзвуковыми ядерными ракетами нового поколения, будут отправлены к границе с Германией. Макрон призвал Францию ​​научиться реагировать на вторжение или любую другую "неминуемую угрозу".

Чиновники Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN), курировавшие создание брошюры, утверждают, что цель руководства по выживанию — просто повысить устойчивость Франции перед лицом "всех типов кризисов".

Инструкция о том, как собрать тревожный чемоданчик Фото: Le Figaro

Сообщается, что решение о разработке брошюры было принято в 2022 году после пандемии COVID-19 в рамках национальной стратегии по повышению готовности населения.

Как Франция и вся Европа готовиться к Третьей мировой войне

Ранее Макрон призвал Европу перевооружиться на фоне войны в Украине и новых настроений в Белом доме, так как президент США Дональд Трамп уже не так заинтересован в защите Европы, как ранее.

Макрон инициировал удвоение оборонного бюджета Франции и недавно поставил еще более высокую цель, заявив, что страна должна увеличить расходы на оборону до 3–3,5% от объема производства с нынешних 2%.

Макрон выступает перед военными Фото: Twitter/ Emmanuel Macron

Он также предложил распространить защиту ядерного оружия Франции, так называемый ядерный зонтик, на другие европейские страны.

Швеция и Финляндия уже предприняли аналогичные шаги на фоне растущей геополитической нестабильности.

В прошлом году Швеция разослала пять миллионов экземпляров леденящей душу 32-страничной брошюры под названием "Если наступит кризис или война", в которой гражданам рекомендовалось запасаться едой и водой и быть готовыми к вооруженному нападению.

То же сделала и Польша, после того, как мужское население предупредили о том, что им придется пройти военную подготовку на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.

Британское правительство выпускало подобные руководства еще во время Холодной войны, выпустив брошюру "Защити и выживи", в которой гражданам рекомендовалось строить "комнату для защиты от радиоактивных осадков" на случай ядерной войны.

Напомним, ранее британские журналисты подробно изложили, что будет происходить, если Россия сбросит ядерную бомбу на центр Лондона. Мрачный сценарий расписан буквально по минутам.