Посібник із виживання: у Франції готуються до вторгнення і ядерної атаки

У спеціальній брошурі розкажуть, як вижити під час війни, стихійного лиха і навіть ядерного удару. Щоправда останній пункт уже розкритикували.

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У Франції готуються до ймовірної війни з Росією і готують посібники з виживання. У них розповідають, як пережити ядерну атаку або будь-яку іншу "неминучу загрозу". Про це повідомляє Daily Mail.

У Франції роздадуть населенню посібник із виживання

Нова 20-сторінкова брошура, у 63 пунктах дає французам поради про те, як захистити себе і свої сім'ї в разі збройного конфлікту, стихійних лих, промислових аварій або навіть ядерної зброї.

До посібника увійдуть поради про те, як створити "комплект для виживання" з предметами першої необхідності, включно з шістьма літрами води, консервами, батарейками, ліхтариком і основним медичним приладдям, як-от парацетамол і бинти.

Що особливо важливо, у брошурі дано поради про те, що робити, якщо напад неминучий, зокрема про те, як долучитися до місцевих зусиль з оборони, наприклад, записатися в резервні підрозділи або пожежні групи.

Громадянам також радять "замикати двері" на випадок ядерного інциденту — порада, яка вже викликала глузування з боку коментаторів.

Незважаючи на тривожний зміст, французький уряд наполягає, що брошура не є прямою відповіддю на вторгнення Росії в Україну.

Президент Емманюель Макрон раніше попереджав, що Європа має бути готовою протистояти "російській загрозі" і адаптуватися до можливості скорочення військової підтримки з боку Америки.

Емманюель Макрон виступає перед військовими Фото: REUTERS

Раніше цього тижня Макрон повідомив, що французькі винищувачі, оснащені гіперзвуковими ядерними ракетами нового покоління, будуть відправлені до кордону з Німеччиною. Макрон закликав Францію навчитися реагувати на вторгнення або будь-яку іншу "неминучу загрозу".

Чиновники Генерального секретаріату з оборони і національної безпеки (SGDSN), які курирували створення брошури, стверджують, що мета керівництва з виживання — просто підвищити стійкість Франції перед обличчям "всіх типів криз".

Інструкція про те, як зібрати тривожну валізку Фото: Le Figaro

Повідомляють, що рішення про розроблення брошури ухвалили 2022 року після пандемії COVID-19 у межах національної стратегії з підвищення готовності населення.

Як Франція і вся Європа готується до Третьої світової війни

Раніше Макрон закликав Європу переозброїтися на тлі війни в Україні та нових настроїв у Білому домі, оскільки президент США Дональд Трамп уже не так зацікавлений у захисті Європи, як раніше.

Макрон ініціював подвоєння оборонного бюджету Франції і нещодавно поставив ще вищу мету, заявивши, що країна має збільшити витрати на оборону до 3-3,5% від обсягу виробництва з нинішніх 2%.

Макрон виступає перед військовими Фото: Twitter/ Emmanuel Macron

Він також запропонував поширити захист ядерної зброї Франції, так звану ядерну парасольку, на інші європейські країни.

Швеція і Фінляндія вже зробили аналогічні кроки на тлі зростаючої геополітичної нестабільності.

Минулого року Швеція розіслала п'ять мільйонів екземплярів 32-сторінкової брошури під назвою "Якщо настане криза або війна", в якій громадянам рекомендували запасатися їжею і водою та бути готовими до збройного нападу.

Те саме зробила і Польща, після того, як чоловіче населення попередили про те, що їм доведеться пройти військовий вишкіл на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Росією.

Британський уряд випускав подібні керівництва ще під час Холодної війни, випустивши брошуру "Захисти і виживи", в якій громадянам рекомендувалося будувати "кімнату для захисту від радіоактивних опадів" на випадок ядерної війни.

Нагадаємо, раніше британські журналісти детально виклали, що відбуватиметься, якщо Росія скине ядерну бомбу на центр Лондона. Похмурий сценарій розписаний буквально по хвилинах.