Суперкомпьютер Маска за $400 млн не может нормально работать: что с ним не так

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его ИИ-стартап xAI строит крупнейший в мире суперкомпьютер в Мемфисе, штат Теннесси, однако местные электросети могут предоставить лишь часть электроэнергии, необходимой для его работы.

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Об этом пишет Business Insider. Согласно документам, с которыми ознакомились в издании, с июня 2024 года в местное агентство по планированию и развитию было подано четырнадцать заявок на получение разрешения на строительство.

Заявки были поданы на ряд электротехнических, механических, сантехнических и прочих работ, включая установку компьютерного оборудования стоимостью 30 млн долларов и возведение периметрального ограждения стоимостью 3,9 млн долларов, способного выдерживать автомобильные столкновения. В совокупности предполагаемые расходы на проект составляют 405,9 млн долларов.

В документах также говорится, что xAI не сможет получить достаточно энергии из местной сети для работы 1 миллиона графических процессоров в Мемфисе, если только не обеспечит автономную генерацию на месте.

Ранее Маск отмечал, что "гигафабрика вычислений" на этом объекте состоит из 200 000 графических процессоров Nvidia, половина из которых была установлена ​​всего за 122 дня, и в конечном итоге планирует масштабировать их до 1 миллиона графических процессоров.

Сообщается, что xAI запросила у Memphis Light, Gas and Water 300 мегаватт сетевой электроэнергии и получила одобрение на 150 мегаватт. При выдаче разрешений на установку турбин на природном газе компания заявила, что получение доступа к 300 МВт будет зависеть от "значительной модернизации инфраструктуры" и улучшения передачи в регионе.

В свою очередь xAI дополняет свое энергоснабжение газовыми генераторами от дочерней компании Caterpillar Solar Turbines, которые вырабатывают в общей сложности 250 МВт. По словам Шаолей Рена, профессора электротехники и вычислительной техники Калифорнийского университета, xAI, вероятно, сможет обеспечить работу 200 000 графических процессоров Nvidia H100, хотя добавление дополнительных вычислений будет сложной задачей.

По подсчетам Рена, для питания одного миллиона графических процессоров может потребоваться более 1 гигаватта электроэнергии, что в четыре раза превышает объем, к которому xAI в настоящее время имеет доступ в Мемфисе.

Напомним, ранее в Японии был активирован первый в мире гибридный квантовый суперкомпьютер. 20-кубитная квантовая машина была интегрирована в Fugaku, шестой по скорости суперкомпьютер в мире.

Также сообщалось, что Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса в Калифорнии запустила самый быстрый в мире суперкомпьютер El Capitan, что ознаменовало новую веху в области высокопроизводительных вычислений