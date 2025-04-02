Суперкомп'ютер Маска за $400 млн не може нормально працювати: що з ним не так

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що його АІ-стартап xAI будує найбільший у світі суперкомп'ютер у Мемфісі, штат Теннессі, проте місцеві електромережі можуть надати лише частину електроенергії, необхідної для його роботи.

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Про це пише Business Insider. Згідно з документами, з якими ознайомилися у виданні, з червня 2024 року в місцеве агентство з планування та розвитку було подано чотирнадцять заявок на отримання дозволу на будівництво.

Заявки було подано на низку електротехнічних, механічних, сантехнічних та інших робіт, включно зі встановленням комп'ютерного обладнання вартістю 30 млн доларів і зведенням периметральної огорожі вартістю 3,9 млн доларів, здатної витримувати автомобільні зіткнення. У сукупності передбачувані витрати на проект становлять 405,9 млн доларів.

У документах також ідеться, що xAI не зможе отримати достатньо енергії з місцевої мережі для роботи 1 мільйона графічних процесорів у Мемфісі, якщо тільки не забезпечить автономну генерацію на місці.

Раніше Маск зазначав, що "гігафабрика обчислень" на цьому об'єкті складається з 200 000 графічних процесорів Nvidia, половину з яких встановили всього за 122 дні, і зрештою планує масштабувати їх до 1 мільйона графічних процесорів.

Повідомляється, що xAI запросила у Memphis Light, Gas and Water 300 мегават мережевої електроенергії і отримала схвалення на 150 мегават. Під час видачі дозволів на встановлення турбін на природному газі компанія заявила, що отримання доступу до 300 МВт залежатиме від "значної модернізації інфраструктури" і поліпшення передачі в регіоні.

Зі свого боку xAI доповнює своє енергопостачання газовими генераторами від дочірньої компанії Caterpillar Solar Turbines, які виробляють загалом 250 МВт. За словами Шаолей Рена, професора електротехніки та обчислювальної техніки Каліфорнійського університету, xAI, ймовірно, зможе забезпечити роботу 200 000 графічних процесорів Nvidia H100, хоча додавання додаткових обчислень буде складним завданням.

За підрахунками Рена, для живлення одного мільйона графічних процесорів може знадобитися більше ніж 1 гігават електроенергії, що вчетверо перевищує обсяг, до якого xAI наразі має доступ у Мемфісі.

Нагадаємо, раніше в Японії було активовано перший у світі гібридний квантовий суперкомп'ютер. 20-кубітна квантова машина була інтегрована в Fugaku, шостий за швидкістю суперкомп'ютер у світі.

Також повідомлялося, що Ліверморська національна лабораторія імені Лоуренса в Каліфорнії запустила найшвидший у світі суперкомп'ютер El Capitan, що ознаменувало нову віху в галузі високопродуктивних обчислень.