У США запускають суперкомп'ютер за 600 млн доларів: як він допоможе в боротьбі з РФ

Цю машину було створено для виконання важливих і секретних завдань, особливо у сфері ядерної безпеки та створенні зброї нового типу.

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Ліверморська національна лабораторія імені Лоуренса (LLNL) у Каліфорнії запустила найшвидший у світі суперкомп'ютер El Capitan, що ознаменувало нову віху в галузі високопродуктивних обчислень. Про це пише Interesting Engineering.

Комп'ютер покликаний зіграти вирішальну роль у гарантуванні безпеки ядерного арсеналу США, особливо після того, як 1992 року було заборонено підземні випробування.

El Capitan був офіційно запущений 9 січня 2025 року після. Його використовуватимуть у сфері національної безпеки, включно з відкриттям матеріалів, фізикою високої щільності енергії, ядерними даними і проєктуванням зброї. Ці завдання вимагають величезної обчислювальної потужності.

Машина, створена в рамках програми CORAL-2 Міністерства енергетики США, замінює суперкомп'ютер Sierra, який був розгорнутий у 2018 році. Незважаючи на те, що Sierra все ще використовується, очікується, що El Capitan значно перевершить свого попередника, забезпечуючи продуктивність, яка в 18 разів вища.

Суперкомп'ютер показав вражаючі 1,742 ексафлопс у тесті High-Performance Linpack — світовому стандарті швидкості суперкомп'ютерів. Це робить його третім суперкомп'ютером у світі, який досяг ексафлопсних швидкостей. Його пікова продуктивність становить 2,746 ексафлопс, що встановлює новий стандарт обчислювальної потужності.

Для порівняння, ексафлопс еквівалентний 1 квінтильйону (10^18) операцій на секунду. Типові ноутбуки працюють зі швидкістю кілька сотень гігафлопс, або кілька мільярдів операцій на секунду. Продуктивність El Capitan перебуває на зовсім іншому рівні, що ставить його на вершину рейтингу.

El Capitan Фото: AMD

Другим за швидкістю суперкомп'ютером наразі є Frontier в Окріджській національній лабораторії, стандартна продуктивність якого становить 1,353 ексафлопс, а пікова — 2,056 ексафлопс.

El Capitan оснащений революційною комбінацією з 11 мільйонів процесорних і графічних ядер. Вони інтегровані в 44 544 прискорених процесорних блоки AMD MI300A, кожен з яких оснащений процесорами AMD EPYC Genoa, графічними картами AMD CDNA3 і пам'яттю, оптимізованою для високошвидкісної обробки з мінімальним енергоспоживанням.

Ці пристрої оснащені 128 гігабайтами пам'яті з високою пропускною спроможністю, яка спільно використовується центральними процесорами (ЦП) і графічними процесорами (ГП), що ще більше підвищує її швидкість і ефективність.

Суперкомп'ютер займає площу в 6000 квадратних футів, вміщуючи стійки, заповнені передовим обчислювальним обладнанням. Величезні розміри і потужність El Capitan дають йому змогу впоратися зі складними завданнями з неперевершеною швидкістю, включно із завданнями, пов'язаними з національною безпекою, обслуговуванням ядерної зброї та іншими секретними проектами.

Нагадаємо, Microsoft співпрацює з Atom Computing для створення найпотужнішого у світі квантового суперкомп'ютера, який також буде доступний для комерційного використання.