Найпотужніший квантовий суперкомп'ютер у світі скоро з'явиться у США: деталі проєкту

Завдяки цій співпраці Microsoft і Atom Computing представлять клієнтам нове покоління надійного квантового обладнання, інтегруючи і вдосконалюючи обладнання Atom Computing в обчислювальну платформу Azure Quantum.

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Microsoft співпрацює з Atom Computing для створення найпотужнішого у світі квантового суперкомп'ютера, який також буде доступний для комерційного використання. Про це пише interestingengineering.com.

Завдяки цій співпраці компанії представлять клієнтам нове покоління надійного квантового обладнання, інтегруючи та вдосконалюючи обладнання Atom Computing в обчислювальну платформу Azure Quantum. Microsoft також заявила, що у співпраці з Quantinuum вона застосувала свою поліпшену систему віртуалізації кубітів для створення і заплутування 12 високонадійних логічних кубітів. Це найбільша кількість заплутаних логічних кубітів з найвищою точністю за всю історію. Таким чином розробники роблять великий крок у напрямку масштабованих квантових обчислень, які можуть вирішувати практичні та реальні завдання.

Компанія також продемонструвала перше наскрізне хімічне моделювання, яке об'єднує надійні логічні квантові обчислення з хмарними високопродуктивними обчисленнями (HPC) і ШІ.

Тим часом Atom Computing повідомила, що співпрацює з Microsoft для прискорення розробки відмовостійких квантових суперкомп'ютерів, що можуть розв'язувати задачі, занадто складні навіть для найпотужніших класичних суперкомп'ютерних систем. Компанія додала, що в найближчій перспективі мета — просунути стійкі обчислення рівня 2 шляхом об'єднання декількох логічних кубітів з дуже низькими показниками логічних помилок.

Microsoft заявила, що обладнання Atom Computing поєднує в собі можливості, необхідні для розширення квантової корекції помилок, включно з великою кількістю кубітів високої точності, усіма кубітовими з'єднаннями, тривалим часом когерентності та вимірюваннями в середині схеми зі скиданням і повторним використанням кубітів. Компанія створює системи 2-го покоління з більш ніж 1200 фізичними кубітами і планує збільшувати кількість фізичних кубітів у десять разів з кожним новим поколінням обладнання.

Співпраця спрямована на інтеграцію можливостей Atom Computing в Azure Elements з метою надання організаціям можливості розв'язувати наукові та комерційно значущі проблеми за допомогою найсучасніших обчислювальних рішень, включно з проєктуванням і прогнозуванням властивостей хімікатів і матеріалів, дослідженням молекулярних взаємодій і моделюванням складних хімічних реакцій.

Раніше ми писали про те, що скоро з'явиться суперкомп'ютер, який буде в 1000 разів швидшим за найпотужніші машини у світі. Суперкомп'ютер Fugaku Next обійдеться уряду Японії в 761 млн доларів США.