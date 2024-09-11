Самый мощный квантовый суперкомпьютер в мире скоро появится в США: детали проекта

Благодаря этому сотрудничеству Microsoft и Atom Computing представят клиентам новое поколение надежного квантового оборудования, интегрируя и совершенствуя оборудование Atom Computing в вычислительную платформу Azure Quantum.

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Microsoft сотрудничает с Atom Computing для создания самого мощного в мире квантового суперкомпьютера, который также будет доступен для коммерческого использования. Об этом пишет interestingengineering.com.

Благодаря этому сотрудничеству компании представят клиентам новое поколение надежного квантового оборудования, интегрируя и совершенствуя оборудование Atom Computing в вычислительную платформу Azure Quantum. Microsoft также заявила, что в сотрудничестве с Quantinuum она применила свою улучшенную систему виртуализации кубитов для создания и запутывания 12 высоконадежных логических кубитов. Это наибольшее количество запутанных логических кубитов с наивысшей точностью за всю историю. Таким образом разработчики делают большой шаг в направлении масштабируемых квантовых вычислений, которые могут решать практические и реальные задачи.

Компания также продемонстрировала первое сквозное химическое моделирование, которое объединяет надежные логические квантовые вычисления с облачными высокопроизводительными вычислениями (HPC) и ИИ.

Между тем, Atom Computing сообщила, что сотрудничает с Microsoft для ускорения разработки отказоустойчивых квантовых суперкомпьютеров, которые могут решать задачи, слишком сложные даже для самых мощных классических суперкомпьютерных систем. Компания добавила, что в ближайшей перспективе цель — продвинуть устойчивые вычисления уровня 2 путем объединения нескольких логических кубитов с очень низкими показателями логических ошибок.

Microsoft заявила, что оборудование Atom Computing сочетает в себе возможности, необходимые для расширения квантовой коррекции ошибок, включая большое количество кубитов высокой точности, все кубитные соединения, длительное время когерентности и измерения в середине схемы со сбросом и повторным использованием кубитов. Компания создает системы 2-го поколения с более чем 1200 физическими кубитами и планирует увеличивать количество физических кубитов в десять раз с каждым новым поколением оборудования.

Сотрудничество направлено на интеграцию возможностей Atom Computing в Azure Elements с целью предоставления организациям возможности решать научные и коммерчески значимые проблемы с помощью самых современных вычислительных решений, включая проектирование и прогнозирование свойств химикатов и материалов, исследование молекулярных взаимодействий и моделирование сложных химических реакций.

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