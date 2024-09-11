Скоро появится суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее самых мощных машин в мире

Суперкомпьютер Fugaku Next обойдется правительству Японии в 761 млн долларов США.

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Япония намерена выйти на новый уровень в мире вычислительной техники, начав строительство первого в мире суперкомпьютера "дзета-класса". Новая машина разработана для работы на скоростях zetaFLOPS. Об этом пишет Nikkei.

ИИ становится все более неотъемлемой частью научного прогресса, стремление Японии разработать Fugaku Next подчеркивает ее решимость оставаться на переднем крае технологических инноваций.

Cуперкомпьютер, предварительно названный Fugaku Next, придет на смену нынешнему суперкомпьютеру Fugaku. С пиковой производительностью 0,44 эксафлопс Fugaku удерживал звание самого быстрого суперкомпьютера в мире до 2022 года , когда его превзошел американский суперкомпьютер Frontier, который достиг 1,2 эксафлопс.

Несмотря на то, что Fugaku опустился на четвертое место в мировом рейтинге, он остается символом технологического совершенства для Японии. Fugaku Next будет разработан RIKEN и Fujitsu. Эти же две компании стояли за оригинальным Fugaku.

Как сообщает ресурс Tom's Hardware, новая машина, скорее всего, будет использовать компоненты, разработанные Fujitsu. Это должно то обеспечить такое явление, как кросс-совместимость между этими двумя суперкомпьютерами.

На данном этапе подробности о конкретных компонентах и ​​технологиях, которые будут использоваться в Fugaku Next, не известны. Одной из основных проблем при создании такого суперкомпьютера класса дзета является энергоэффективность.

Кроме того, отчет компании HPCwire за 2023 год сообщает, что создание такой машины с использованием современных технологий потребует огромного количества энергии, которое эквивалентно мощности 21 атомной электростанции. Это представляет собой значительное препятствие, которое инженерам необходимо преодолеть, чтобы сделать Fugaku Next новой реальностью.

Финансовые планы Японии по этому проекту существенны. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии выделило 29 млн долларов на первый год разработки, а общий бюджет может достичь 761 млн долларов США в ходе реализации проекта.

Цель — завершить Fugaku Next к 2030 году, сделав его самым мощным суперкомпьютером современности. Это возможно при условии, что ни одна другая страна не разработает машину класса дзета первой, что на данный момент кажется крайне маловероятным.

Ранее мы писали, что китайский суперкомпьютер Tianhe-3 обогнал западных конкурентов благодаря секретному чипу. Супермашина работает на базе процессора MT-3000 китайского производства с пиковой производительностью 11,6 Терафлопс.