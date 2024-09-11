Скоро з'явиться суперкомп'ютер, який буде в 1000 разів швидшим за найпотужніші машини у світі

Суперкомп'ютер Fugaku Next обійдеться уряду Японії в 761 млн доларів США.

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Японія має намір вийти на новий рівень у світі обчислювальної техніки, розпочавши будівництво першого у світі суперкомп'ютера "дзета-класу". Нова машина розроблена для роботи на швидкостях zetaFLOPS. Про це пише Nikkei.

ШІ стає все більш невід'ємною частиною наукового прогресу, прагнення Японії розробити Fugaku Next підкреслює її рішучість залишатися на передньому краї технологічних інновацій.

Суперкомп'ютер, попередньо названий Fugaku Next, прийде на зміну нинішньому суперкомп'ютеру Fugaku. З піковою продуктивністю 0,44 ексафлопс Fugaku утримував звання найшвидшого суперкомп'ютера у світі до 2022 року, коли його перевершив американський суперкомп'ютер Frontier, що досяг 1,2 ексафлопс.

Попри те, що Fugaku опустився на четверте місце у світовому рейтингу, він залишається символом технологічної досконалості для Японії. Fugaku Next буде розроблено RIKEN і Fujitsu. Ці ж дві компанії стояли за оригінальним Fugaku.

Як повідомляє ресурс Tom's Hardware, нова машина, найімовірніше, використовуватиме компоненти, розроблені Fujitsu. Це має забезпечити таке явище, як крос-сумісність між цими двома суперкомп'ютерами.

На даному етапі подробиці про конкретні компоненти і технології, які будуть використовуватися в Fugaku Next, не відомі. Однією з основних проблем при створенні такого суперкомп'ютера класу дзета є енергоефективність.

Крім того, звіт компанії HPCwire за 2023 рік повідомляє, що створення такої машини з використанням сучасних технологій потребуватиме величезної кількості енергії, яка еквівалентна потужності 21 атомної електростанції. Це являє собою значну перешкоду, яку інженерам необхідно подолати, щоб зробити Fugaku Next новою реальністю.

Фінансові плани Японії щодо цього проекту суттєві. Міністерство освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії виділило 29 млн доларів на перший рік розробки, а загальний бюджет може сягнути 761 млн доларів США під час реалізації проєкту.

Мета — завершити Fugaku Next до 2030 року, зробивши його найпотужнішим суперкомп'ютером сучасності. Це можливо за умови, що жодна інша країна не розробить машину класу дзета першою, що наразі здається вкрай малоймовірним.

Раніше ми писали, що китайський суперкомп'ютер Tianhe-3 обігнав західних конкурентів завдяки секретному чіпу. Супермашина працює на базі процесора MT-3000 китайського виробництва з піковою продуктивністю 11,6 Терафлопс.