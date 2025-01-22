В США запускают суперкомпьютер за 600 млн долларов: как он поможет в борьбе с РФ

Эта машина была создана для выполнения важных и секретных задач, особенно в сфере ядерной безопасности и создании оружия нового типа.

Related video

Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса (LLNL) в Калифорнии запустила самый быстрый в мире суперкомпьютер El Capitan, что ознаменовало новую веху в области высокопроизводительных вычислений. Об этом пишет Interesting Engineering.

Компьтер призван сыграть решающую роль в обеспечении безопасности ядерного арсенала США, особенно после того, как в 1992 году были запрещены подземные испытания.

El Capitan был официально запущен 9 января 2025 года после. Он будет использоваться в сфере национальной безопасности, включая открытие материалов, физику высокой плотности энергии, ядерные данные и проектирование оружия. Эти задачи требуют огромной вычислительной мощности.

Машина, созданная в рамках программы CORAL-2 Министерства энергетики США, заменяет суперкомпьютер Sierra, который был развернут в 2018 году. Несмотря на то, что Sierra все еще используется, ожидается, что El Capitan значительно превзойдет своего предшественника, обеспечивая производительность в 18 раз выше.

Суперкомпьютер показал впечатляющие 1,742 эксафлопс в тесте High-Performance Linpack — мировом стандарте скорости суперкомпьютеров. Это делает его третьим суперкомпьютером в мире, достигшим эксафлопсных скоростей. Его пиковая производительность составляет 2,746 эксафлопс, что устанавливает новый стандарт вычислительной мощности.

Для сравнения, эксафлопс эквивалентен 1 квинтиллиону (10^18) операций в ​​секунду. Типичные ноутбуки работают со скоростью несколько сотен гигафлопс, или несколько миллиардов операций в секунду. Производительность El Capitan находится на совершенно другом уровне, что ставит его на вершину рейтинга.

El Capitan Фото: AMD

Вторым по скорости суперкомпьютером в настоящее время является Frontier в Окриджской национальной лаборатории, стандартная производительность которого составляет 1,353 эксафлопс, а пиковая — 2,056 эксафлопс.

El Capitan оснащен революционной комбинацией из 11 миллионов процессорных и графических ядер. Они интегрированы в 44 544 ускоренных процессорных блока AMD MI300A, каждый из которых оснащен процессорами AMD EPYC Genoa, графическими картами AMD CDNA3 и памятью, оптимизированной для высокоскоростной обработки с минимальным энергопотреблением.

Эти устройства оснащены 128 гигабайтами памяти с высокой пропускной способностью, которая совместно используется центральными процессорами (ЦП) и графическими процессорами (ГП), что еще больше повышает ее скорость и эффективность.

Суперкомпьютер занимает площадь в 6000 квадратных футов, вмещая стойки, заполненные передовым вычислительным оборудованием. Огромные размеры и мощность El Capitan позволяют ему справляться с сложными задачами с непревзойденной скоростью, включая задачи, связанные с национальной безопасностью, обслуживанием ядерного оружия и другими секретными проектами.

Напомним, Microsoft сотрудничает с Atom Computing для создания самого мощного в мире квантового суперкомпьютера, который также будет доступен для коммерческого использования.