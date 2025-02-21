К чему готовятся в Китае: ученые КНР создали защиту организма от ядерных осадков и рака

Радиация является как союзником, так и смертельно опасным и невидимым врагом для всего живого. Однако китайские ученые создали метод защиты организма от высоких доз облучения, который также может стать ответом многим видам рака.

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В ходе нового исследования ученые представили терапию, которая значительно повышает выживаемость мышей, подвергшихся воздействию смертельных доз радиации. Это достижение обещает повысить безопасность лечения рака и обеспечить защиту в сценариях, связанных с ядерным облучением. На фоне последних мировых новостей, подобные сценарии становятся все более актуальными для всего человечества. Об этом открытии пишет The Independent.

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Воздействие высоких уровней ионизирующей радиации, например, при выпадении ядерных осадков, наносит серьезный ущерб ДНК живых существ, нарушая деление клеток и ослабляя иммунный ответ организма. Особенно смертоносным последствием является желудочно-кишечный синдром (ЖКС), при котором разрушается выстилка кишечника, что приводит к опасным для жизни осложнениям.

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Исследование, проведенное китайскими учеными и опубликованное в журнале Cell Death and Differentiation, было посвящено изучению роли белка "стимулятора интерфероновых генов" (STING) в реакции организма на повреждение ДНК, вызванное острой радиацией. STING способствует гибели клеток при повреждении ДНК и генетически отключив его функцию у мышей, исследователи отметили значительное увеличение выживаемости, с 11% до целых 67%, после воздействия вредных уровней радиации. В свете последних событий и популяризации атомных бомб такими фильмами, как "Оппенгеймер".

Также, у мышей с дефицитом STING наблюдались менее серьезные повреждения брюшной полости по сравнению с их собратьями. Дальнейшее исследование показало, что уровень гибели клеток в кишечнике мышей с дефицитом STING снизился с 45% до 12% после радиационного облучения. Исследователи обратили внимание на кишечные ворсинки — крошечные, похожие на пальцы выступы, которые поглощают питательные вещества, и обнаружили, что эти структуры были примерно в 2,3 раза выше у STING-дефицитных мышей, что свидетельствует о лучшей устойчивости к радиационному повреждению.

Эти результаты показывают, что таргетирование STING может проложить путь к терапии, направленной на смягчение ЖКС в результате высокодозного радиационного облучения или радиотерапии опухолей. Как пояснила ведущий автор исследования Сунь Йиронг, терапия, разработанная на основе этого открытия, имеет значительный потенциал для защиты от радиационных повреждений, повышения эффективности радиотерапии рака и улучшения общих результатов лечения онкологии.

Интересно, что хотя активация STING и была связана с развитием иммунного ответа против опухолей, данное исследование наоборот подчеркивает его роль в радиационно-индуцированном повреждении тканей. Эта двойственность говорит о сложности функций белка в организме и предполагает, что контекстно-специфическая модуляция активности STING может стать ключевой в терапевтическом применении.

В любом случае, на фоне нынешних тенденций, связанных с нарушением ядерной безопасности, а также все большей актуальности ядерного оружия, такая технология может однажды найти свое применение вне больничных условий.

Ранее Фокус писал о причине высокой радиоактивности чернобыльских кабанов. На протяжении десятилетий, пока остальные животные постепенно восстанавливались от последствий аварии на ЧАЭС, кабаны проживающие на территории зоны отчуждения продолжали быть источником радиации.

Также Фокус писал о том, как тысячи военных РФ подверглись облучению в Чернобыле. По словам сотрудника АЭС Василия Давыденко, исследователя, который 25 лет работал в Зоне отчуждения, здесь нет ни одного здания, в которое бы не зашли россияне. Выносили мебель, стулья и ковры, а еду готовили на радиоактивных дровах.

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