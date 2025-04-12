В украинскую программу "Доступные лекарства" внесли препараты для беременных и онкобольных
Программа "Доступные лекарства", реализуемая Министерством здравоохранения Украины и Национальной службой здоровья, расширяется. Уже с октября 2025 года украинцы впервые смогут получить бесплатные или частично оплачиваемые препараты для лечения онкологических заболеваний — в частности, гормональной терапии при раке молочной железы.
Как сообщила 11 апреля пресс-служба Национальной службы здравоохранения, данное решение было принято украинским правительством.
Получить лекарства можно по электронному рецепту от семейного врача или профильного специалиста. Причем с июля 2025 года участие в программе станет обязательным для всех аптек страны.
В список были включены:
- Экземестан
- Летрозол
- Тамоксифен
Эти лекарства применяются в лечении гормонозависимого рака молочной железы и ранее не были доступны в рамках данной программы.
Также уже с августа в перечень "Доступных лекарств" войдут:
- препараты на основе двухвалентного железа (в форме таблеток, растворов и сиропов);
- фолиевая кислота — для профилактики и лечения анемии у беременных женщин.
Дополнительно добавлены медикаменты для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний:
- Индапамид, Торасемид (применяются при гипертонии и отеках);
- Метилдопа — для лечения артериальной гипертензии, включая беременных.
В Минздраве сообщили, что на 2025 год предусмотрено более 6 миллиардов гривен на финансирование программы. Это рекордная сумма, которая, по расчетам ведомства, обеспечит лечение более 500 тысяч пациентов.
Программа уже включает лекарства для таких направлений, как:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- диабет (включая инсулин);
- болезни дыхательной и эндокринной систем;
- эпилепсия, болезнь Паркинсона, расстройства психики;
- посттрансплантационная терапия;
- паллиативная помощь и обезболивание;
- лечение аутоиммунных и метаболических заболеваний;
- глаукома, мигрень и др.
Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в конце февраля заявил, что пациенты в Украине не должны платить за лекарства, рентген-снимки или компьютерную томографию в случае госпитализации при заболеваниях ОРВИ и COVID-19.