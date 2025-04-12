В украинскую программу "Доступные лекарства" внесли препараты для беременных и онкобольных

Программа "Доступные лекарства", реализуемая Министерством здравоохранения Украины и Национальной службой здоровья, расширяется. Уже с октября 2025 года украинцы впервые смогут получить бесплатные или частично оплачиваемые препараты для лечения онкологических заболеваний — в частности, гормональной терапии при раке молочной железы.

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Как сообщила 11 апреля пресс-служба Национальной службы здравоохранения, данное решение было принято украинским правительством.

Получить лекарства можно по электронному рецепту от семейного врача или профильного специалиста. Причем с июля 2025 года участие в программе станет обязательным для всех аптек страны.

В список были включены:

Экземестан

Летрозол

Тамоксифен

Эти лекарства применяются в лечении гормонозависимого рака молочной железы и ранее не были доступны в рамках данной программы.

Также уже с августа в перечень "Доступных лекарств" войдут:

препараты на основе двухвалентного железа (в форме таблеток, растворов и сиропов);

фолиевая кислота — для профилактики и лечения анемии у беременных женщин.

Дополнительно добавлены медикаменты для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний:

Индапамид , Торасемид (применяются при гипертонии и отеках);

, (применяются при гипертонии и отеках); Метилдопа — для лечения артериальной гипертензии, включая беременных.

В Минздраве сообщили, что на 2025 год предусмотрено более 6 миллиардов гривен на финансирование программы. Это рекордная сумма, которая, по расчетам ведомства, обеспечит лечение более 500 тысяч пациентов.

Программа уже включает лекарства для таких направлений, как:

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет (включая инсулин);

болезни дыхательной и эндокринной систем;

эпилепсия, болезнь Паркинсона, расстройства психики;

посттрансплантационная терапия;

паллиативная помощь и обезболивание;

лечение аутоиммунных и метаболических заболеваний;

глаукома, мигрень и др.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в конце февраля заявил, что пациенты в Украине не должны платить за лекарства, рентген-снимки или компьютерную томографию в случае госпитализации при заболеваниях ОРВИ и COVID-19.