В українську програму "Доступні ліки" внесли препарати для вагітних та онкохворих

Програма "Доступні ліки", що реалізується Міністерством охорони здоров'я України та Національною службою здоров'я, розширюється. Уже з жовтня 2025 року українці вперше зможуть отримати безоплатні або частково оплачувані препарати для лікування онкологічних захворювань — зокрема, гормональної терапії при раку молочної залози.

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Як повідомила 11 квітня пресслужба Національної служби охорони здоров'я, таке рішення ухвалив український уряд.

Отримати ліки можна за електронним рецептом від сімейного лікаря або профільного фахівця. Причому з липня 2025 року участь у програмі стане обов'язковою для всіх аптек країни.

До списку були включені:

Екземестан

Летрозол

Тамоксифен

Ці ліки застосовують у лікуванні гормонозалежного раку молочної залози, і раніше вони не були доступні в рамках цієї програми.

Також уже з серпня до переліку "Доступних ліків" увійдуть:

препарати на основі двовалентного заліза (у формі таблеток, розчинів і сиропів);

фолієва кислота — для профілактики та лікування анемії у вагітних жінок.

Додатково додано медикаменти для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань:

Індапамід , Торасемід (застосовуються при гіпертонії та набряках);

, (застосовуються при гіпертонії та набряках); Метилдопа — для лікування артеріальної гіпертензії, включаючи вагітних.

У МОЗ повідомили, що на 2025 рік передбачено понад 6 мільярдів гривень на фінансування програми. Це рекордна сума, яка, за розрахунками відомства, забезпечить лікування понад 500 тисяч пацієнтів.

Програма вже включає ліки для таких напрямів, як:

серцево-судинні захворювання;

діабет (включно з інсуліном);

хвороби дихальної та ендокринної систем;

епілепсія, хвороба Паркінсона, розлади психіки;

посттрансплантаційна терапія;

паліативна допомога та знеболювання;

лікування аутоімунних і метаболічних захворювань;

глаукома, мігрень та ін.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наприкінці лютого заявив, що пацієнти в Україні не повинні платити за ліки, рентген-знімки або комп'ютерну томографію в разі госпіталізації в разі захворювань на ГРВІ та COVID-19.