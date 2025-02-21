Нашли "выключатель" роста опухолей: ученые открыли новый способ борьбы с раком

Раковая опухоль является одной из ключевых целей врачей в период борьбы с болезнью. Недавно ученые обнаружили способ отключить механизм их роста, фактически прекращая распространения нескольких видов рака.

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Недавний прорыв ученых в сфере лечения онкологии может стать надеждой и даже спасением для тех, кто страдает от рака простаты. Исследователи раскрыли ключевой механизм, регулирующий активность ключевого фермента, протеин-серин-киназы H1 (PSKH1), который играет важную роль в развитии этого распространенного заболевания. Найдя этот необычный "переключатель", исследователи проложили путь для создания новых методов лечения, пишет The New Daily.

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Рак простаты занимает второе место в мире по числу диагностируемых онкологических заболеваний среди мужчин, ежегодно регистрируется около 1,2 миллиона новых случаев и более 350 тысяч летальных исходов. Открытие механизма регуляции PSKH1 знаменует собой значительный прогресс в понимании того, как развиваются и распространяются опухоли простаты.

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Доктор Джон Скотт из Института фармацевтических наук Монаша, ведущий специалист в этой области и автор исследования, опубликованного в журнале PNAS, объяснил, что опухоли возникают, когда клетки игнорируют нормальные сигналы о прекращении роста или начале клеточной смерти, о целях которой Фокус уже писал ранее. Активируясь, PSKH1 взаимодействует со специфическими белками на поверхности клеток, запуская каскад событий, усиливающих клеточную активность и приводящих к образованию опухоли.

Исследовательская группа установила, что активация PSKH1 зависит от его связывания с белком под названием кальмодулин, который запускает сигнальный каскад, способствующий росту опухоли. И наоборот, когда PSKH1 связывается с другим белком, ретикулокальбином, его активность подавляется, эффективно останавливая прогрессирование раковых клеток. Такое тонкое понимание регуляции PSKH1 открывает возможности для разработки целевой терапии, направленной на модулирование активности этого фермента.

Такие методы лечения обещают остановить прогрессирование рака с потенциально меньшим количеством побочных эффектов по сравнению с традиционными методами лечения, подобным химиотерапие. Профессор Джеймс Мерфи из WEHI, соавтор исследования, подчеркнул, что это открытие дает новые возможности для разработки лекарств, способных остановить прогрессирование соответствующих видов рака на корню.

Кальмодулин связывается с PSKH1 (серый цвет), чтобы "включить" его активность. Ретикулокальбин связывается с PSKH1, чтобы "выключить" его активность Фото: WEHI

Помимо рака простаты, гиперактивность PSKH1 была связана с другими злокачественными опухолями, включая рак легких и почек. Поэтому терапия, направленная на PSKH1, может иметь более широкое применение, давая надежду на улучшение результатов лечения при различных видах рака, считают авторы.

Сосредоточившись на конкретных молекулярных факторах развития болезни, исследователи могут разработать более эффективные и менее вредные для здоровья пациентов методы лечения. Пока научное сообщество продолжает изучать роль PSKH1 в прогрессировании рака, это исследование знаменует собой многообещающий шаг к более совершенным и удобным для пациентов терапевтическим стратегиям борьбы с болезнью.

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