Поворотный момент: врачи победили рак 4-й стадии с помощью необычной операции

Колоректальный рак на поздних стадиях отличается особой опасностью и зачастую даже химиотерапия уже не может помочь в его лечении. Однако проведя уникальную операцию врачи смогли победить это смертельное заболевание даже на 4-й стадии.

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32-летняя жительница Манчестера Бьянка Переа стала первым человеком в Великобритании, которому пересадили печень при запущенном раке кишечника, что стало историческим событием в медицине и позволило врачам постепенно победить болезнь. Диагностированный в конце 2021 года рак кишечника 4-й стадии, метастазы которого распространились по печени, изначально означал мрачный прогноз для Переа, пишет The Conversation.

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После тщательного медикаментозного лечения, которое значительно уменьшило опухолевую нагрузку, состояние женщины все еще требовало инновационного подхода, так как рак оставался в печени, и единственным возможным вариантом стала трансплантация, рассказывает Джастин Стеббинг, профессор биомедицинских наук Университета Англия Раскин.

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Операция, проведенная летом 2024 года, позволила Переа оставаться свободной от рака до сих пор, говорит Стеббинг. Этот случай подчеркивает растущий интерес науки к трансплантации печени в качестве метода лечения метастатического рака кишечника — ранее эта область ограничивалась лишь первичным раком печени.

Рак кишечника, или колоректальный рак, остается четвертым по распространенности онкологическим заболеванием в Великобритании, составляя 11% от всех новых случаев диагностирования болезни. Склонность этого заболевания к метастазированию в печень усложняет способы лечения, особенно на поздних стадиях, когда даже хирургическое вмешательство и химиотерапия часто не могут предотвратить рецидив.

Лечение Переа отражает многосторонний подход, включающий химиотерапию, целевые методы лечения и хирургическое удаление первичной опухоли перед уникальной трансплантацией. Однако исследования по всему миру подтверждают эффективность таких методов. Норвежское исследование, опубликованное в журнале Annals of Surgery, показало, что выживаемость пациентов с распространенным раком кишечника через пять лет после трансплантации составляет 60-83%, а исследование, проведенное в США и опубликованное в журнале JAMA Surgery, показало, что через три года после трансплантации жив 91% пациентов по сравнению с 73% после традиционного лечения.

Эти данные свидетельствуют о том, что трансплантация может дать значительно лучшие результаты в сочетании со стандартными методами лечения рака. Однако такой подход не лишен своих трудностей. Только около 2% пациентов с метастазами рака кишечника в печень могут претендовать на трансплантацию из-за строгих критериев отбора, направленных на оптимизацию исходов. Кроме того, возникают этические проблемы, связанные с использованием дефицитной донорской печени для онкологических больных, в соотношении с ее потенциальной лечебной пользой.

Несмотря на эти препятствия, успех Переа стал своеобразным маяком надежды для пациентов с поздними стадиями рака, подчеркивая необходимость дальнейших исследований в этой области, чтобы сделать трансплантацию печени более доступным вариантом для всех. Прошедшая операция может проложить путь для создания новых комплексных методов лечения, предлагая спасательный круг миллионам пациентов, которые ранее считались неизлечимыми.

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