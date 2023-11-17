Необычная жажда. Ученые разработали анализ, определяющий опасный дефицит редкого гормона

Хотя чрезмерное потребление воды обычно обуславливается различными безвредными факторами и проходит само по себе, некоторые случаи представляют опасность для здоровья без надлежащего лечения.

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Исследователи установили, что потребление более трех литров жидкости в день может свидетельствовать о дефиците редкого гормона, хотя часто это является безвредной привычкой. Это состояние, известное как синдром полиурии-полидипсии, обычно является привычным для организма или связано с психологическими заболеваниями, но иногда может быть следствием дефицита вазопрессина. Вазопрессин, гормон гипофиза, обеспечивает баланс воды и соли в организме. Его дефицит приводит к чрезмерной потере жидкости и сильной жажде, пишет Science Daily.

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Отличать обычное избыточное питье от вазопрессиновой недостаточности очень важно. В первом случае рекомендуется поведенческая терапия, направленная на снижение потребления, во втором — добавка вазопрессина, как способ борьбы с необычным состоянием. Неправильное лечение, в частности, ненужное введение вазопрессина, может привести к опасной водной интоксикации.

Исследователи под руководством профессора Мирьям Крист-Крейн и доктора Джули Рефардт сосредоточились на поиске надежных диагностических тестов. Они установили, что тест, включающий инфузию концентрированной соли, является высокоточным, хотя и требует частого контроля уровня соли в крови. Альтернативный тест с использованием инфузии аргинина, хотя и более удобен для пациента, менее точен.

Результаты исследования сравнили эти тесты для выявления самого лучшего кандидата для диагностики состояния. В исследовании с участием 158 человек тест с инфузией соли точно диагностировал более 95% случаев, а тест с аргинином — около 75%. На основании этих результатов, учеными рекомендуется использовать тест с солевым настоем как более надежный метод для различения полидипсии и дефицита вазопрессина.

Ранее Фокус писал о реальной эффективности воды в сжигании калорий и похудении. Некоторые утверждают, что большое количество жидкости способно помочь сбросить лишний вес, исследователи рассказали, так ли это на самом деле.

Также Фокус писал о настоящих сроках годности бутилированной воды. Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.