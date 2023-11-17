Незвичайна спрага. Учені розробили аналіз, що визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону

Хоча надмірне споживання води зазвичай зумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме собою, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Related video

Дослідники встановили, що споживання понад трьох літрів рідини на день може свідчити про дефіцит рідкісного гормону, хоча часто це є нешкідливою звичкою. Цей стан, відомий як синдром поліурії-полідипсії, зазвичай є звичним для організму або пов'язаний із психологічними захворюваннями, але іноді може бути наслідком дефіциту вазопресину. Вазопресин, гормон гіпофіза, забезпечує баланс води і солі в організмі. Його дефіцит призводить до надмірної втрати рідини та сильної спраги, пише Science Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Відрізняти звичайне надмірне пиття від вазопресинової недостатності дуже важливо. У першому випадку рекомендується поведінкова терапія, спрямована на зниження споживання, у другому — добавка вазопресину, як спосіб боротьби з незвичайним станом. Неправильне лікування, зокрема, непотрібне введення вазопресину, може призвести до небезпечної водної інтоксикації.

Дослідники під керівництвом професорки Мірьям Кріст-Крейн та доктора Джулі Рефардт зосередилися на пошуку надійних діагностичних тестів. Вони встановили, що тест, який включає інфузію концентрованої солі, є високоточним, хоча й потребує частого контролю рівня солі в крові. Альтернативний тест із використанням інфузії аргініну, хоча й зручніший для пацієнта, менш точний.

Результати дослідження порівняли ці тести для виявлення найкращого кандидата для діагностики стану. У дослідженні за участю 158 осіб тест з інфузією солі точно діагностував понад 95% випадків, а тест з аргініном — близько 75%. На підставі цих результатів, вченими рекомендується використовувати тест із сольовим настоєм як надійніший метод для розрізнення полідипсії та дефіциту вазопресину.

Раніше Фокус писав про реальну ефективність води у спалюванні калорій і схудненні. Деякі стверджують, що велика кількість рідини здатна допомогти скинути зайву вагу, дослідники розповіли, чи так це насправді.

Також Фокус писав про справжні терміни придатності бутильованої води. Цікавитеся, чи можна пити воду з пляшки, яку ви відкопали у себе зі старих запасів? Ось що вам потрібно знати перед тим як її відкрити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.