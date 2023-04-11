Термін придатності закінчився. Учені пояснюють, чи може зіпсуватися бутильована вода

Цікавитеся, чи можна пити воду з пляшки, яку ви відкопали у себе зі старих запасів? Ось що вам потрібно знати перед тим як відкрити її.

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Вода, вода, вода всюди — і ще більше цієї води в пластикових пляшках. Тільки в США "велика четвірка" брендів бутильованої води щорічно заробляє по 1 мільярду доларів. Хоча деякі люди запасаються бутильованою водою на випадок надзвичайних ситуацій або якщо їм трапиться вигідна пропозиція, більшість із нас просто швидко випиває її. Але що відбувається, коли ви зберігаєте бутильовану воду протягом кількох місяців або навіть років? Чи можна її пити після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці? Чи може вода, природна рідина, дійсно прострочитися, розповідають вчені на How Stuff Works.

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Не бійтеся, хороша новина полягає в тому, що термін придатності самої води не спливає, оскільки вона не містить цукрів, білків або добавок, які зазвичай спричиняють псування продуктів. Однак справжнім винуватцем є упаковка. Понад 97% бутильованої води поставляється в пластикових пляшках, які мають невелику пористість. За даними Міжнародної асоціації бутильованої води, це означає, що "гази навколишнього повітря (наприклад, пари побутових розчинників, палива на основі нафти та інших хімічних речовин) можуть вплинути на смак і запах вашого напою". Деякі виробники бутильованої води використовують дорожчий пластик вищого класу, який краще тримається протягом довгого часу, але більшість пластикових пляшок схильні до цієї проблеми.

Цікаво, що Управління з контролю за продуктами та ліками США не вимагає від виробників бутильованої води вказувати термін придатності. Агентство стверджує, що продукт має необмежений термін зберігання, за винятком дитячих молочних сумішей, які повинні мати термін придатності. Насправді, дати на продуктах зазвичай встановлюються виробниками і можуть не відображати зниження якості після закінчення терміну придатності. Проте деякі компанії досі наносять на контейнери з бутильованою водою коди партій із зазначенням дати, щоб допомогти в ротації запасів.

Однак під час вживання "старої" бутильованої води слід пам'ятати про деякі моменти. Хоча загалом вживати воду, прострочену за терміном придатності, не шкідливо, багато що залежить від того, як вона зберігалася. Деякі дослідження показали, що сурма, хімічна речовина, що міститься в багатьох пластикових пляшках, може проникати у воду, якщо вона зберігається за високих температур протягом кількох тижнів. Однак підвищений вміст сурми навряд чи завдасть шкоди.

Як же слід зберігати бутильовану воду? В ідеалі її слід зберігати за кімнатної або прохолодної температури, подалі від прямих сонячних променів і побутової хімії. Якщо вода піддається надмірному нагріванню або впливу сонячного світла, на ній може з'явитися пліснява або водорості, що зробить пиття досить неприємним. Хоча бутильована вода може витримувати деякі теплові впливи, найкраще зберігати її правильно від моменту купівлі, щоб вона прослужила довше і була смачнішою.

Важливо також пам'ятати, що, хоча бутильована вода може бути зручною, це не найекологічніший варіант. Мільйони пластикових пляшок для води щороку опиняються на звалищах. Повторне використання одноразової пластикової пляшки може призвести до потрапляння більшої кількості хімікатів у ваш напій. То чому б не використовувати контейнер із нержавіючої сталі або інший тип багаторазових пляшок для питної води? Це не тільки краще для планети, а й більш економічний варіант у довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про дослідження, яке виявило зв'язок вживання питної води з появою аутизму. Вся справа у літії.