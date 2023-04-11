Срок годности истек. Ученые объясняют, может ли испортиться бутилированная вода

Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

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Вода, вода, вода повсюду – и еще больше этой воды в пластиковых бутылках. Только в США "большая четверка" брендов бутилированной воды ежегодно зарабатывает по 1 миллиарду долларов. Хотя некоторые люди запасаются бутилированной водой на случай чрезвычайных ситуаций или если им попадется выгодное предложение, большинство из нас просто быстро выпивает ее. Но что происходит, когда вы храните бутилированную воду в течение нескольких месяцев или даже лет? Можно ли ее пить после истечения срока годности, указанного на этикетке? Может ли вода, природная жидкость, действительно просрочиться, рассказывают ученые на How Stuff Works.

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Не бойтесь, хорошая новость заключается в том, что срок годности самой воды не истекает, поскольку она не содержит сахаров, белков или добавок, которые обычно вызывают порчу продуктов. Однако настоящим виновником является упаковка. Более 97% бутилированной воды поставляется в пластиковых бутылках, которые имеют небольшую пористость. По данным Международной ассоциации бутилированной воды, это означает, что "газы окружающего воздуха (например, пары бытовых растворителей, топлива на основе нефти и других химических веществ) могут повлиять на вкус и запах вашего напитка". Некоторые производители бутилированной воды используют более дорогой пластик высшего класса, который лучше держится в течение долгого времени, но большинство пластиковых бутылок подвержены этой проблеме.

Интересно, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не требует от производителей бутилированной воды указывать срок годности. Агентство утверждает, что продукт имеет неограниченный срок хранения, за исключением детских молочных смесей. На самом деле, даты на продуктах обычно устанавливаются производителями и могут не отражать снижения качества по истечении срока годности. Тем не менее, некоторые компании до сих пор наносят на контейнеры с бутилированной водой коды партий с указанием даты, чтобы помочь в ротации запасов.

Однако при употреблении "старой" бутилированной воды следует помнить о некоторых моментах. Хотя в целом употреблять воду, просроченную по сроку годности, не вредно, многое зависит от того, как она хранилась. Некоторые исследования показали, что сурьма, химическое вещество, содержащееся во многих пластиковых бутылках, может проникать в воду, если она хранится при высоких температурах в течение нескольких недель. Однако повышенное содержание сурьмы вряд ли причинит вред.

Как же следует хранить бутилированную воду? В идеале ее следует хранить при комнатной или прохладной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и бытовой химии. Если вода подвергается чрезмерному нагреву или воздействию солнечного света, на ней может появиться плесень или водоросли, что сделает питье довольно неприятным. Хотя бутилированная вода может выдерживать некоторые тепловые воздействия, лучше всего хранить ее правильно с момента покупки, чтобы она прослужила дольше и была вкуснее.

Важно также помнить, что, хотя бутилированная вода может быть удобной, это не самый экологичный вариант. Миллионы пластиковых бутылок для воды ежегодно оказываются на свалках. Повторное использование одноразовой пластиковой бутылки может привести к попаданию большего количества химикатов в ваш напиток. Так почему бы не использовать контейнер из нержавеющей стали или другой тип многоразовых бутылок для питьевой воды? Это не только лучше для планеты, но и более экономичный вариант в долгосрочной перспективе.

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